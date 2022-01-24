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Нефть по 150 долларов? Почему Украина станет катализатором падения мировой экономики

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 10:54
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Повышение цен на нефть из-за Украины спровоцирует замедление темпов роста мирового ВВП
Нефть может подскочить в цене до 150 долларов
Нефть может подскочить в цене до 150 долларов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть могут существенно вырасти. Причиной предполагаемого сценария станет обострение конфликта России и Украины.

Это сообщают аналитики одного из крупнейших банков мира JP Morgan— пишет агентство Bloomberg.

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По их словам, один баррель нефти может стоить 150 долларов.

"Просматриваемое в последнее время геополитическое напряжение между Россией и Украиной увеличивает риск нешуточного роста в этом квартале", — считают аналитики.

В прошлом потрясения на нефтяном рынке привели к циклическому спаду в экономике. Поэтому, если в этом году полезное ископаемое вырастет в цене до 150 долларов за баррель, то центробанки стран мира вынуждены будут больше усиливать валютную политику, ведь при таком сценарии инфляция может возрасти вдвое — до 7,2% (вместо прогнозируемых 3%).

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В то же время рост цены на нефть приведет к сокращению темпов роста ВВП в мире до 0,9% (сейчас ожидается 4,1%).

К слову, в этом прогнозе еще не учтено влияние реального военного конфликта между Украиной и Россией на финансовый рынок, а также последствия возможных американских санкций против Москвы, которые могут быть введены в случае ее вторжения.

Впервые с 2014 года

18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 дол.

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Открылись торги на уровне 86,50 дол. за баррель, впоследствии цена достигла своего пика в 88,12 дол, минимум был на уровне 85,55 дол. за баррель.

Заметим, что цены на нефть в сентябре 2014 г, по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 дол. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 дол. 2016 этот показатель вообще упал ниже 28 дол. за баррель.

Напомним, черное золото за прошлый год подорожало более чем на 50%. Никакие прогнозы не оправдались. Цены на энергоносители били все рекорды, а иногда прыгали выше 80 долларов за баррель.

Ранее мы также писали, что Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent на 2022 год с 70 долл. за баррель до 74,95 долл. за баррель.

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