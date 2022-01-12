Цены на нефть взлетят. Минэнерго США обнародовало неутешительные прогнозы

Повышение цен прогнозируют в 2022 году, а в 2023 году — их снижение

Минэнерго США спрогнозировало повышение цен на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent на 2022 год с 70 долл. за баррель до 74,95 долл. за баррель.

Об этом свидетельствуют данные по ежемесячному прогнозу Управления энергетической информации (EIA) — сообщает Интерфакс.

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К слову, впервые данные содержат прогноз и на 2023 год.

Динамика цен свидетельствует:

2021 год — оптовые цены на нефть Brent в среднем составляли 71 долл. за баррель;

2022 год — прогнозируют 75 долл. за баррель;

2023 год — 68 долл. за баррель.

Потребление и добыча

Минэнерго США информирует, что потребление нефти и жидких углеводородов в мире:

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в 2021 году составило 96,9 млн баррелей в сутки, что на 5 млн больше, чем в 2020 году;

что на 5 млн больше, чем в 2020 году; в 2022 году прогнозируемо составит больше на 3,6 млн баррелей в сутки (станет 100,5 млн б/д);

(станет 100,5 млн б/д); в 2023 году — еще на 1,8 млн б/д, то есть будет 102,3 млн б/д.

Динамика добычи (по оценкам EIA):

2020 год 25,6 млн баррелей в сутки;

2021 год 26,3 млн баррелей в сутки;

2022 год — прогнозируемо вырастет до 28,8 млн б/д;

2023 год — прогнозируемо вырастет до 28,9 б/д.

Рекордные цены на нефть в 2021 году

Прогнозы по ценам на нефть на 2021 год не оправдались и оказались слишком низкими. Черное золото за год подорожало более чем на 50%.

Прогнозы были следующие:

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Reuters прогнозировали, что цена на нефть марки Brent составит 61,3 дол. за баррель , а нефть WTI – 59,7 дол.

, а нефть WTI – Управление энергетической информацией США считало, что средняя стоимость Brent в 2021 году будет 62,3 дол. за баррель, а WTI – 58,9 долларов .

а WTI – . По мнению Международного валютного фонда, в течение 2021 года нефть должна была стоить 58,5 долларов в среднем.

в среднем. Всемирный банк прогнозировал, что черное золото будет стоить 55,7 долларов.

В тоже время цены на энергоносители били все рекорды, а иногда прыгали выше 80 долларов за баррель. Средняя же цена была на уровне 70-75 долларов за баррель.

Пиковые значения биржевые цены на черное золото достигли в октябре 2021 года. Brent торговалась 86,7 долларов за баррель, а WTI – 85,41 дол.

Одной из основных причин такого роста цен является восстановление спроса на энергоносители после выхода из жесткого карантина.

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