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Цены на нефть взлетят. Минэнерго США обнародовало неутешительные прогнозы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 января, 14:57
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Повышение цен прогнозируют в 2022 году, а в 2023 году — их снижение
Минэнерго США спрогнозировало повышение цен на нефть
Минэнерго США спрогнозировало повышение цен на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent на 2022 год с 70 долл. за баррель до 74,95 долл. за баррель.

Об этом свидетельствуют данные по ежемесячному прогнозу Управления энергетической информации (EIA) — сообщает Интерфакс.

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К слову, впервые данные содержат прогноз и на 2023 год.

Динамика цен свидетельствует:

  • 2021 год — оптовые цены на нефть Brent в среднем составляли 71 долл. за баррель;
  • 2022 год — прогнозируют 75 долл. за баррель;
  • 2023 год — 68 долл. за баррель.

Потребление и добыча

Минэнерго США информирует, что потребление нефти и жидких углеводородов в мире:

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  • в 2021 году составило 96,9 млн баррелей в сутки, что на 5 млн больше, чем в 2020 году;
  • в 2022 году прогнозируемо составит больше на 3,6 млн баррелей в сутки (станет 100,5 млн б/д);
  • в 2023 году — еще на 1,8 млн б/д, то есть будет 102,3 млн б/д.

Динамика добычи (по оценкам EIA):

  • 2020 год 25,6 млн баррелей в сутки;
  • 2021 год 26,3 млн баррелей в сутки;
  • 2022 год — прогнозируемо вырастет до 28,8 млн б/д;
  • 2023 год — прогнозируемо вырастет до 28,9 б/д.

Рекордные цены на нефть в 2021 году

Прогнозы по ценам на нефть на 2021 год не оправдались и оказались слишком низкими. Черное золото за год подорожало более чем на 50%.

Прогнозы были следующие:

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  • Reuters прогнозировали, что цена на нефть марки Brent составит 61,3 дол. за баррель, а нефть WTI – 59,7 дол.
  • Управление энергетической информацией США считало, что средняя стоимость Brent в 2021 году будет 62,3 дол. за баррель, а WTI – 58,9 долларов.
  • По мнению Международного валютного фонда, в течение 2021 года нефть должна была стоить 58,5 долларов в среднем.
  • Всемирный банк прогнозировал, что черное золото будет стоить 55,7 долларов.

В тоже время цены на энергоносители били все рекорды, а иногда прыгали выше 80 долларов за баррель. Средняя же цена была на уровне 70-75 долларов за баррель.

Пиковые значения биржевые цены на черное золото достигли в октябре 2021 года. Brent торговалась 86,7 долларов за баррель, а WTI – 85,41 дол.

Одной из основных причин такого роста цен является восстановление спроса на энергоносители после выхода из жесткого карантина.

Ранее мы рассказывали, что американские исследователи прогнозируют мировой кризис, поэтому лучший вариант, куда вложить свои деньги, – это консервативные активы.

Также мы писали, как события в Кахахстане ударят по экономике Украины и почему мы можем остаться без топлива для АЗС.

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