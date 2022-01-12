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Ціни на нафту злетять. Міненерго США оприлюднило невтішні прогнози

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 січня, 14:57
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Підвищення цін прогнозують 2022 року, натомість 2023 року – їх зниження
Міненерго США спрогнозувало підвищення цін на нафту
Міненерго США спрогнозувало підвищення цін на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міненерго США підвищило прогноз ціни нафти Brent на 2022 рік з 70 дол за барель до 74,95 дол за барель.

Про це свідчать дані з щомісячного прогнозу Управління енергетичної інформації (EIA) — повідомляє Интерфакс.

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До речі, вперше дані містять прогноз і на 2023 рік.

Динаміка цін свідчить:

  • 2021 рік – оптові ціни на нафту Brent в середньому становили 71 дол. за барель;
  • 2022 рік – прогнозують 75 дол. за барель;
  • 2023 рік – 68 дол. за барель.

Споживання та видобуток

Міненерго США інформує, що споживання нафти і рідких вуглеводнів у світі:

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  • 2021 року становило 96,9 млн барелів на добу, що на 5 млн більше, ніж 2020 року;
  • 2022 року прогнозовано становитиме більше на 3,6 млн барелів на добу (становитиме 100,5 млн б/д);
  • 2023 року – ще на 1,8 млн б/д, тобто буде 102,3 млн б/д.

Динаміка видобутку (за оцінками ЕІА):

  • 2020 рік – 25,6 млн барелів за добу;
  • 2021 рік – 26,3 млн барелів за добу;
  • 2022 рік – прогнозовано зросте до 28,8 млн б/д;
  • 2023 рік – прогнозовано зросте до 28,9 б/д.

Рекордні ціни на нафту 2021 року

Прогнози щодо цін на нафту 2021 року не справдились і виявились занизькими. Чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%.

Прогнози були такі:

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  • Reuters прогнозували, що ціна на нафту марки Brent становитиме 61,3 дол. за баррель, а нафта WTI – 59,7 дол.
  • Управління енергетичною інформацією США вважало, що середня вартість Brent 2021 року буде 62,3 дол. за баррель, а WTI – 58,9 долара.
  • На думку Міжнародного валютного фонду, протягом 2021 року нафта мала коштувати 58,5 долара у середньому.
  • А Світовий банк прогнозував, що чорне золото коштуватиме 55,7 долара.

Натомість ціни на енергоносії били усі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель. Середня ж ціна була на рівні 70-75 доларів за барель.

Пікових значень біржові ціни на чорне золото досягли у жовтні 2021 року. Brent торгувалася 86,7 долара за барель, а WTI - 85,41 дол.

Однією з основних причин такого росту цін є відновлення попиту на енергоносії після виходу з жорсткого карантину.

Раніше ми розповідали, що американські дослідники прогнозують світову кризу, тому наразі найкращий варіант, куди вкласти свої гроші, – це консервативні активи.

Також ми писали, як події в Кахахстані вдарять по економіці України, і чому ми можемо залишитися без палива для АЗС.

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