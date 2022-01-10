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Можем остаться без топлива для АЭС: как события в Казахстане ударят по экономике Украины

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 14:25
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Вместе с экспертами разбираемся в последствиях массовых протестов в Казахстане для Украины
Как революция в Казахстане повлияет на цены на газ в Украине
Как революция в Казахстане повлияет на цены на газ в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Революционные события в Казахстане могут повлиять на экономическую ситуацию в Украине, в том числе на стоимость топлива для атомных электростанций.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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Несмотря на пессимистические прогнозы некоторых СМИ о том, что события в Казахстане поднимут украинские цены на газ, курс доллара или тарифы на электроэнергию, наши эксперты уверяют, что ничего критического не произойдет.

"Эти события никак не повлияют на Украину в экономическом плане. Ну, никак они не могут повлиять не на цены в Украине, ни на электроэнергию, ни на курс доллара. Мы действительно немного торгуем с Казахстаном, но он не является нашим главным стратегическим партнером", – уверяет Александр Охименко.

Дмитрий Марунич подтверждает, что цены на газ в Украине вряд ли изменятся из-за Казахстана, так как страна привязана к европейскому газовому хабу. Эксперт также отметил, что Казахстан не является крупным поставщиком голубого топлива и на других мировых рынках.

Цены на нефть

Дмитрий Марунич отмечает, что Казахстан – это достаточно крупный поставщик нефти и входит в десятку добытчиков черного золота в мире.

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"Какая-то проблема теоретически может быть и подтолкнуть биржевые котировки. Хотя мы наблюдаем, что такого не случилось. В перспективе, если будет сорвана добыча, это может быть".

В то же время Охрименко уверен, что влияние Казахстана на мировой рынок нефти – мизерное, а добыча составляет менее 4 . Это, по его мнению, не сможет повлиять на стоимость нефти на мировых и тем более украинских биржах.

Топливо для украинских АЭС

Наибольший ущерб Украине может нанести удорожание урана, который используется для создания топлива для АЭС.

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Казахстан является достаточно крупным добытчиком этого сырья и после старта беспорядков уран на мировых биржах резко подорожал на 8%.

Однако и здесь паниковать не нужно, по словам Дмитрия Марунича, Украина имеет долгосрочные контракты на поставку этого топлива и достаточно хорошие запасы. То есть, никто не побежит покупать топливо по новой цене, говорит эксперт.

Если события затянутся на длительный период, через пара лет Украина может ощутить проблемы с ценами на топливо для своих АЭС.

Что происходит в Казахстане?

Протесты в стране начались 2 января. Тогда люди вышли на площади в разных городах с требованием снизить цены на энергоносители и отправить правительство в отставку.

Требования были выполнены спустя 3 дня масштабных протестов, а в регионах ввели режим ЧС.

В Алматы с 4 на 5 января начались силовые противостояния между протестующими и силовиками. Официальные источники сообщают о 164 погибших, большинство из них скончались в Алматы.

"Сегодня" раньше писали, что делать украинцам, которые застряли в Казахстане и рассказывали, как в последнее время изменилась цена на газ в Украине.

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