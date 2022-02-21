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В Україні можуть знизити ПДВ на продукти: чи подешевшають товари на магазинних полицях

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 16:49
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Що означає зниження ставки ПДВ і як це позначиться на цінах на продукти харчування – у нашому матеріалі
В Україні можуть знизити ставку ПДВ – чи подешевшають продукти?
В Україні можуть знизити ставку ПДВ – чи подешевшають продукти? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні обговорюють ідею знизити ставку ПДВ на деякі категорії продуктів харчування. "Сьогодні" поспілкувалися з представником Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзіним та дізнались, чи знизяться цінники у магазинах, якщо уряд підтримає зниження ставки податку.

Що таке ПДВ?

Це податок, який сплачує кінцевий споживач. Якщо говорити про продукти харчування, то при їх купівлі в магазині покупець оплачує ще й ПДВ, закладений у ціну товару, що купується. Наразі в Україні ставка ПДВ складає 20%. Магазини, у свою чергу, віддають частину одержаної за товар оплати у вигляді ПДВ до бюджету.

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Купуючи товар у виробника, магазин уже сплатив ПДВ, який був включений до товару, бо додана вартість створюється на кожному етапі постачання та угод — аж до продажу товару покупцю, який зрештою і покриває всі витрати на сплату цього податку.

Чи подешевшають товари

Ідея, яку озвучив Давид Арахамія — знизити ставку ПДВ на деякі категорії продуктів харчування. Теоретично це має призвести до зниження ціни на продукти для українців.

У законопроекті №7023 пропонується тимчасово — до 1 січня 2023 р. — запровадити ставку ПДВ на рівні 0% для операцій із постачання продуктів харчування внутрішнього виробництва.

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Втім, як пояснив Олег Пензін, цю ініціативу навряд чи підтримають у Верховній Раді, адже у разі зниження ставки ПДВ до 0% або навіть до 5%, бюджет України недоотримає понад 80 мільярдів грн.

"Так зробили у Польщі, але вони знизили до нуля з 5% і бюджет країни недоотримав більше 3 млрд євро. А у нас ставка 20%, а не 5%. Ця ідея безперспективна" , – розповідає Пензін.

Враховуючи ще й те, що ПДВ є важливим джерелом доходів держбюджету, експерт пропонує реалізувати іншу ініціативу:

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"Можна допомогти малозабезпеченим і зробити продуктову субсидію. Тим, хто отримує за місяць мільйон грн – їм не потрібно здешевлювати продукти харчування, вони й так їх куплять" , – додав Олег Пендзін.

Держрегулювання цін

Велике подорожчання продуктів у 2022 році вже боляче вдарило по гаманцях українців. Враховуючи це, ще 12 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити граничний рівень торгової надбавки деякі види продуктів.

Відповідно до нього, держрегулювання цін стосується таких продуктів:

  • цукор пісок;
  • пшеничне борошно вищого гатунку;
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого гатунку);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
  • соняшникова олія;
  • курячі яйця категорії С1;
  • птах (куряча тушка);
  • вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.

Раніше ми писали, за скільки українці купують зараз м'ясо, молоко та яйця, і розповідали, як Україна може стати каталізатором падіння світової економіки.

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