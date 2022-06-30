В Украине будут выплачивать помощь по еще одной программе: кто может получить

Рассказываем, как украинцам получить материальную помощь из-за войны с Российской Федерацией

Украинцам дадут материальную помощь от эстонского совета по делам беженцев и Запорожского благотворительного фонда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинцев заработает еще одна программа материальных выплат для граждан, пострадавших от войны с Россией. Финансировать ее будет эстонский совет по делам беженцев и Запорожский благотворительный фонд "Еднисть".

Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда.

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Украинцам будут выплачивать пособие в размере 2 тыс.220 грн на одного человека на 1 или 3 месяца (зависит от того, из какой вы области). Деньги предоставляют максимум на пятерых членов семьи.

Отмечается, что на финансовую помощь могут рассчитывать жители 12 областей Украины, а имено:

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Киевской;

Кировоградской;

Луганской;

Николаевской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Черкасской;

Черниговской.

При этом деньги, в первую очередь, получат такие категории населения:

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семьям, потерявшим кормильца в результате боевых действий;

семьям, полностью потерявшим жилье или жилье которых испытали значительные разрушения;

людям с инвалидностью или тяжелым состоянием здоровья;

одинокой матери/отцу с несовершеннолетними детьми;

семьям с новорожденными детьми;

беременным и женщинам, кормящим новорожденных;

малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;

пожилым людям.

Что делать, чтобы получить помощь?

Нужно позвонить в колл-центр по бесплатному номеру: 0-800-334-056. Офис работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Потом нужно ввести номер, который будет соответствовать вашей области проживания до войны:

1. Донецкая, Запорожская, Кировоградская и Черниговская;

2. Киевская, Николаевская, Полтавская и Херсонская;

3. Житомирская, Одесская, Сумская и Черкасская;

4. Днепропетровская, Луганская и Харьковская.

В ходе звонка консультант проведет оценку уязвимости и если вам будет одобрена материальная помощь, ваш номер телефона отберут в базу данных.

Получив подтверждения от консультанта, что ваш номер есть в базе данных, нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке.

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После финального подтверждения средства перекажут на указанный вами банковский счет. Статус заявки можно проверить здесь.

Как помогают украинцам в Польше

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплачивает украинцам в Польше по 700 злотых (около 4,5 тыс. грн) и 600 злотых (3,8 тыс. грн) – на каждого другого члена семьи.

Программу финансовой помощи разработали для поддержки украинцев, которые уехали в Польшу из-за нападения России на Украину.

Подавшие заявку на финансовую помощь получат выплату в размере 700 злотых на человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

"Сегодня" раньше писали, как переселенцы в Украине могут оформить статус ВПЛ и получение выплат в приложении "Дія", а также рассказывали, кто из украинцев может получить по 2,4 тыс. долларов.