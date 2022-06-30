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В Украине будут выплачивать помощь по еще одной программе: кто может получить

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 13:19
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Рассказываем, как украинцам получить материальную помощь из-за войны с Российской Федерацией
Украинцам дадут материальную помощь от эстонского совета по делам беженцев и Запорожского благотворительного фонда
Украинцам дадут материальную помощь от эстонского совета по делам беженцев и Запорожского благотворительного фонда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинцев заработает еще одна программа материальных выплат для граждан, пострадавших от войны с Россией. Финансировать ее будет эстонский совет по делам беженцев и Запорожский благотворительный фонд "Еднисть".

Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда.

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Украинцам будут выплачивать пособие в размере 2 тыс.220 грн на одного человека на 1 или 3 месяца (зависит от того, из какой вы области). Деньги предоставляют максимум на пятерых членов семьи.

Отмечается, что на финансовую помощь могут рассчитывать жители 12 областей Украины, а имено:

  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Черкасской;
  • Черниговской.

При этом деньги, в первую очередь, получат такие категории населения:

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  • семьям, потерявшим кормильца в результате боевых действий;
  • семьям, полностью потерявшим жилье или жилье которых испытали значительные разрушения;
  • людям с инвалидностью или тяжелым состоянием здоровья;
  • одинокой матери/отцу с несовершеннолетними детьми;
  • семьям с новорожденными детьми;
  • беременным и женщинам, кормящим новорожденных;
  • малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;
  • пожилым людям.

Что делать, чтобы получить помощь?

Нужно позвонить в колл-центр по бесплатному номеру: 0-800-334-056. Офис работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Потом нужно ввести номер, который будет соответствовать вашей области проживания до войны:

  • 1. Донецкая, Запорожская, Кировоградская и Черниговская;
  • 2. Киевская, Николаевская, Полтавская и Херсонская;
  • 3. Житомирская, Одесская, Сумская и Черкасская;
  • 4. Днепропетровская, Луганская и Харьковская.

В ходе звонка консультант проведет оценку уязвимости и если вам будет одобрена материальная помощь, ваш номер телефона отберут в базу данных.

Получив подтверждения от консультанта, что ваш номер есть в базе данных, нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке.

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После финального подтверждения средства перекажут на указанный вами банковский счет. Статус заявки можно проверить здесь.

Как помогают украинцам в Польше

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплачивает украинцам в Польше по 700 злотых (около 4,5 тыс. грн) и 600 злотых (3,8 тыс. грн) – на каждого другого члена семьи.

Программу финансовой помощи разработали для поддержки украинцев, которые уехали в Польшу из-за нападения России на Украину.

Подавшие заявку на финансовую помощь получат выплату в размере 700 злотых на человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

"Сегодня" раньше писали, как переселенцы в Украине могут оформить статус ВПЛ и получение выплат в приложении "Дія", а также рассказывали, кто из украинцев может получить по 2,4 тыс. долларов.

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