В Україні виплачуватимуть допомогу за ще однією програмою: хто може отримати

Для українців запрацює ще одна програма матеріальних виплат для громадян, які постраждали від війни з Росією. Фінансуватиме її естонська рада у справах біженців та Запорізький благодійний фонд "Єдність".
Про це повідомляється на сайті благодійного фонду.
Українцям виплачуватимуть допомогу у розмірі 2,2 тис. грн на одну особу на 1 або 3 місяці (залежно від того, з якої ви області). Гроші надають максимум на п'ятьох членів сім'ї.
Зазначається, що на фінансову допомогу можуть розраховувати мешканці 12 областей України, а саме:
- Донецької;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Київської;
- Кіровоградської;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Полтавської;
- Сумської;
- Харківської;
- Черкаської;
- Чернігівської.
При цьому гроші насамперед отримають такі категорії населення:
- сім'ям, які втратили годувальника внаслідок бойових дій;
- сім'ям, що повністю втратили житло або житло яких зазнали значних руйнувань;
- людям з інвалідністю чи тяжким станом здоров'я;
- самотній матері/батькові з неповнолітніми дітьми;
- сім'ям із новонародженими дітьми;
- вагітним та жінкам, які годують новонароджених;
- малозабезпеченим сім'ям із неповнолітніми дітьми;
- людям похилого віку.
Що робити, щоб отримати допомогу?
Потрібно зателефонувати до кол-центру за безкоштовним номером: 0-800-334-056. Офіс працює щодня з 09:00 до 18:00. Потім потрібно ввести номер, який буде відповідати вашій області проживання до війни:
- 1. Донецька, Запорізька, Кіровоградська та Чернігівська;
- 2. Київська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська;
- 3. Житомирська, Одеська, Сумська та Черкаська;
- 4. Дніпропетровська, Луганська та Харківська.
Під час дзвінка консультант проведе оцінку вразливості і якщо вам буде схвалено матеріальну допомогу, ваш номер телефону відберуть до бази даних.
Отримавши підтвердження від консультанта, що ваш номер є у базі даних, потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням.
Після фінального підтвердження кошти перекажуть на вказаний банківський рахунок. Статус заявки можна перевірити тут.
Як допомагають українцям у Польщі
Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплачує українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4,5 тис. грн) та 600 злотих (3,8 тис. грн) – на кожного іншого члена сім'ї.
Програму фінансової допомоги розробили для підтримки українців, які поїхали до Польщі через напад Росії на Україну.
Ті, хто подав заявку на фінансову допомогу, отримають виплату у розмірі 700 злотих на людину та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати будуть проводити не менше трьох місяців.
"Сьогодні" раніше писали, як переселенці в Україні можуть оформити статус ВПО та отримання виплат у додатку "Дія", а також розповідали, хто з українців може отримати по 2,4 тис. доларів.