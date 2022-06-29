Польща продовжила виплати українцям – хто і скільки може отримати

Розповідаємо, як поляки ставляться до перебування українців у Польщі і надання їм матеріальної допомоги

Українців у Польщі закликають ставати самостійними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща вирішила продовжити виплати для біженців з України, які прибули до країни пізніше 24 лютого і для них ще не збіг термін у 120 днів перебування.

Про це розповів віцеміністр внутрішніх справ і урядовий уповноважений у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає агенція з працевлаштування Gremi Personal.

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Отже, раніше повідомлялося, що з 1 липня виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день на особу за надання житла та харчування українським біженцям припинять.

Однак це не зовсім правда, ці виплати продовжать для тих українців, які прибули до країни пізніше 24 лютого і для них ще не збіг термін у 120 днів перебування, більше того, для біженців, які приїдуть до Польщі у липні, виплати теж зберігаються протягом 120 днів з моменту перетину кордону.

Термін виплат на понад 120 днів можуть продовжити лише у тому випадку, якщо допомога надається особам, що мають інвалідність, пенсіонерів, вагітних жінок, осіб, що виховують дітей до 12 місяців або трьох і більше дітей, оскільки такі люди не мають змоги працювати і утримувати себе самостійно.

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Потрібно бути самостійними

"Поляки все ще активно підтримують Україну, але впевнені, що біженцям пора стати самостійними, і хочуть рівних умов. Справа в тім, що у Польщі висока інфляція й матеріальне становище польських сімей від початку війни теж відчутно погіршилося," – каже генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Ця думка підтверджується статистикою, згідно з опитуванням Інституту Ринкових і Соціальних Досліджень (IBRIS) 70,4% респондентів вказали, що необхідною умовою для перебування українців у Польщі є вихід на роботу.

Ще 38,7% переконані, що українці повинні віддати дітей до польських шкіл, а 27,6% хотіли б, щоб українці вивчали польську мову.

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Наразі, за інформацією Міністерства родини й соціальної політики Польщі, понад 500 тис. переселенців з України, яким надано польський ідентифікаційний номер PESEL є особами працездатного віку.

Станом на 23 травня працевлаштувалися 252 тисячі з них і це, за словами Томаша Богдевича, дуже хороший показник.

"Сьогодні" раніше писали, хто в Польщі отримає ще по 300 злотих і розповідали, які країни Європи скоротили програми допомоги українцям.