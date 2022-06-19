Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші

Розповідаємо, як українці можуть отримати ще одну грошову допомогу у Польщі

Українцям дадуть 700 злотих допомоги у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4 тис. 593 грн) та 600 злотих (3 тис.869 грн) – на кожного іншого члена сім'ї.

Про це повідомляється на сайті організації.

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Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату у розмірі 700 злотих на 1 особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менше трьох місяців.

Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують. При цьому навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

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Хто може отримати гроші?

Благодійна організація розробила кілька критеріїв, серед яких:

кордон із Польщею було перетнуто після 24 лютого 2022 року;

ви з сім'єю не отримуєте грошової допомоги від неурядових організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Якщо ви отримуєте виплати від державних структур Польщі, ви все ще можете претендувати на допомогу Diakonie Katastrophenhilfe;

ви з сім'єю не працюєте у Польщі і у вас немає джерел прибутку.

Також є додаткові вимоги:

ви чи ваші батьки перебуваєте в Польщі самі;

вам більше 65 років і ви перебуваєте в Польщі без родичів;

ви вагітна;

ви утримуєте або дбаєте про двох чи більше дітей;

член вашої сім'ї має особливі потреби або хронічні чи важкі захворювання.

Що з документами?

У реєстраційному центрі організації в українців перевірятимуть паспорт та інший документ, що засвідчує особу. Також документ, у якому зазначено дату перетину кордону з Польщею.

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Додати, що центр повинен відвідати кожен член вашої сім'ї з відповідними документами.

Зареєструватися на отримання виплати можна за посиланням.

Не перша допомога українцям у Польщі

З початку повномасштабної війни між Україною та Росією багато наших громадян тікали саме до Польщі. У країні привітно приймали наших переселенців, забезпечували їх житлом та товарами першої потреби. А днями громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 зл. (5700 грн) на дітей.

Проєкт під назвою "Допомога полякам з України" розпочато з ініціативи фонду "Wolność i Demokracja", організації "Pomoc Polakom na Wschodzie" та товариства "Wspólnota Polska".

Нагадаємо, для українських переселенців уряди різних держав оголосили про програми допомоги. На четвертому місяці повномасштабної війни умови трохи змінилися і тепер у Польщі на українців чекають нові умови.

Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торгової мережі Biedronka для покупок.