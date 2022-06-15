Знадобиться кожному: ТОП-5 функцій "Дії" під час війни

Розповідаємо, які корисні функції запустили в застосунку та на порталі "Дія" під час воєнного стану

Корисні послуги в "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну розробники "Дії" запустили нові послуги для українців.

"Сьогодні" зібрали 5 послуг, які можуть знадобитися багатьом під час воєнного стану.

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Запуск "єДокументу"

Під час дії воєнного стану в Україні в застосунку доступний "єДокумент" – тимчасовий цифровий документ для посвідчення особи.

Українці, які під час евакуації в безпечні регіони країни або в будь-якій іншій ситуації могли забути чи загубити паспорт чи інші папери, можуть під час перевірок показувати "єДокумент". Він знадобиться, наприклад, на блокпості чи під час перевірки поліції.

У документі є така інформація:

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паспортні дані;

РНОКПП (картка платника податків).

Щоб він з'явився в застосунку, робити нічого не потрібно. Достатньо зробити оновлення програми.

Статус ВПО в "Дії"

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати свій статус, а також виплати, у застосунку. Для цього потрібно зробити таке:

завантажити "Дію" або оновити її;

переконатися, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт;

зайти у розділ "Послуги" та вибрати "Отримати статус ВПО";

вказати свою актуальну адресу;

підтвердити своє місце перебування за допомогою геолокації;

якщо є діти, можна отримати статус переселенців і для них.

Щоб подати заявку на виплату 2 000 грн, потрібно після надсилання заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім потрібно обрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої картки немає – її потрібно оформити.

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Щоб подати заявку на виплати дітям у розмірі 3 000 грн, треба зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження у застосунку.

"Сьогодні" раніше писали про те, хто саме може розраховувати на ці виплати у червні місяці.

Заявка на компенсацію пошкодженого майна

Українці, у яких пошкоджено чи зруйновано приватний будинок (садибний, дачний чи садовий), квартиру, інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку), можуть через застосунок та портал "Дія" подати заявку на компенсацію.

Щоб подати заявку у мобільному застосунку "Дія", треба зробити такі кроки:

зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";

заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Подати заявку на порталі можна таким способом:

авторизуватися на порталі;

заповнити форму;

перевірити інформацію та відправити повідомлення.

Консультації для українців за кордоном

Українці, які виїхали за кордон через бойові дії, можуть звернутися до фахівців центрів "Дія.Бізнес" телефоном. Звернувшись на гарячу лінію, переселенці можуть отримати консультацію щодо таких питань:

працевлаштування, навчання та перепідготовки, пошуку співробітників;

пошуку житла, офісу, дитсадка, школи;

юридичного статусу осіб, які перебувають у країнах ЄС;

виплат та інформації щодо надання підтримки вимушено переміщеним особам у країнах ЄС;

профільних контактів волонтерів, організацій, фондів;

які практики і правила ЄС щодо відкриття та підтримки бізнесу (податків, спрощеної реєстрації бізнесу, ресурсів підтримки бізнесу).

Гаряча лінія "Дія.Бізнес" працює з 08:00 до 20:00 (за київським часом). Дзвонити можна на такі номери:

з України – 080 033 31 83;

з території країн ЄС – +48 22266 2275 (плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

Поки що ця послуга доступна для українців, які тимчасово перебувають у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині.

Мапа працюючих ЦНАПІВ

Через бойові дії багато ЦНАПІВ по Україні закрилися, і про режим їхньої роботи дізнатися досить складно. Тому "Дія" разом з Мінцифрою запустили мапу, завдяки якій можна дізнатися, де розташований найближчий Центр, перевірити графік роботи та подивитися контактний номер.

Мапа знаходиться за цим посиланням.

Які виплати можна отримати під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що програми фінансової допомоги для наших громадян відкрила не лише держава, а і міжнародні організації. Це виплати і від ООН, і Червоного Хреста, і ЮНІСЕФ.

Читайте детально, на які гроші можуть розраховувати українці, що постраждали від війни з РФ.

Ми також писали про те, які виплати на дітей змінилися під час війни, та на яку допомогу можуть розраховувати українці в Канаді.