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Украинским переселенцам выплатят по 2,4 тыс. долл. — кто сможет получить помощь

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 10:52
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Выплачивает помощь правительство Канады, которое ранее упростило процедуру получения визы для украинцев
Канада еще с начала войны оказывает военную и финансовую помощь
Канада еще с начала войны оказывает военную и финансовую помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские переселенцы, прибывшие в Канаду после начала начала полномасштабной войны России против Украины смогут получить финансовую помощь от государства. Рассчитывать на нее могут граждане Украины и члены их семей с действующим разрешением на работу или обучение, временным видом на жительство, а также участвующие в программе экстренной иммиграции (CUAET).

Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

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Так, для взрослых украинцев предусмотрена единовременная выплата размером в 3 тыс. канадских долларов (ориентировочно 2,4 тыс. долл. США), детям до 17 лет — 1,5 тыс. канадских долларов (1,2 тыс. долл. США).

Заявку на получение выплат можно подать онлайн на этом же сайте правительства. Для получения помощи необходимо открыть счет в канадском банке, деньги поступят на него в течение пяти дней.

Канада "ударила" санкциями по окружению Путина

Министерство иностранных дел Канады объявило новые санкции против российских олигархов в ответ на продление войны РФ в Украине.

Как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли, специальные экономические меры наложили на 14 человек из окружения Путина. Среди них российские олигархи и члены их семей.

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"Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", – отметили в пресс-службе ведомства.

Конкретные имена, фамилии и должности канадцы пока не обнародовали.

Раньше мы рассказывали все о жизни в Канаде: стоимость жилья, питания, транспорта.

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Также мы писали, что специфика выплат финансовой помощи для украинских переселенцев в Польше несколько меняется.

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