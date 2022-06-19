Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых – как получить деньги

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 июня, 12:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как украинцы могут получить еще одну денежную помощь в Польше
Украинцам дадут 700 злотых помощи в Польше
Украинцам дадут 700 злотых помощи в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых (около 4593 гривен) и 600 злотых (3 тыс.869 грн) – на каждого другого члена семьи.

Об этом сообщается на сайте организации.

Реклама

Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, которые бежали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Подавшие заявку на финансовую помощь украинцы получат выплату в размере 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

Реклама

Кто может получить деньги?

Благотворительная организация разработала несколько критериев, среди которых:

  • граница с Польшей была пересечена после 24 февраля 2022 года;
  • вы с семьей не получаете денежную помощь от неправительственных организаций (например, от УВКБ ООН). Если вы получаете выплаты от государственных структур Польши, вы все еще можете претендовать на помощь от Diakonie Katastrophenhilfe;
  • вы с семьей не работаете в Польше и у вас нет источников дохода.

Также есть дополнительные требования:

  • вы или ваши родители находитесь в Польше одни;
  • вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без родственников;
  • вы беременны;
  • вы содержите или заботитесь о двух или более детях;
  • у члена вашей семьи есть особые потребности или хронические или тяжелые заболевания.

Что с документами?

В регистрационном центре организации у украинцев будут проверять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей.

Реклама

Добавить, что центр должен будет посетить каждый член вашей семьи с соответствующими документами.

Зарегистрироваться на получение выплаты можно по ссылке.

Не первая помощь украинцам в Польше

С начала полномасштабной войны между Украиной и Россией многие наши граждане бежали именно в Польшу. В стране радушно принимали наших переселенцев, обеспечивали их жильем и товарами первой необходимости. А на днях общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11 400 грн) на взрослого и 750 зл. (5700 грн) на детей.

Проект под названием "Помощь полякам из Украины" начат по инициативе фонда "Wolność i Demokracja", организации "Pomoc Polakom na Wschodzie" и общества "Wspólnota Polska".

Напомним, для украинских переселенцев правительства разных государств объявили о программах помощи. На четвертом месяце полномасштабной войны условия немного изменились и теперь в Польше украинцев ждут новые условия.

Ранее мы писали, что украинцам, приехавшим в Польшу с 24 февраля 2022 года, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

18997.69

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

992.03

Litecoin (LTC)

48.15

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять