Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых – как получить деньги

Рассказываем, как украинцы могут получить еще одну денежную помощь в Польше

Украинцам дадут 700 злотых помощи в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых (около 4593 гривен) и 600 злотых (3 тыс.869 грн) – на каждого другого члена семьи.

Об этом сообщается на сайте организации.

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Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, которые бежали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Подавшие заявку на финансовую помощь украинцы получат выплату в размере 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

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Кто может получить деньги?

Благотворительная организация разработала несколько критериев, среди которых:

граница с Польшей была пересечена после 24 февраля 2022 года;

вы с семьей не получаете денежную помощь от неправительственных организаций (например, от УВКБ ООН). Если вы получаете выплаты от государственных структур Польши, вы все еще можете претендовать на помощь от Diakonie Katastrophenhilfe;

вы с семьей не работаете в Польше и у вас нет источников дохода.

Также есть дополнительные требования:

вы или ваши родители находитесь в Польше одни;

вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без родственников;

вы беременны;

вы содержите или заботитесь о двух или более детях;

у члена вашей семьи есть особые потребности или хронические или тяжелые заболевания.

Что с документами?

В регистрационном центре организации у украинцев будут проверять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей.

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Добавить, что центр должен будет посетить каждый член вашей семьи с соответствующими документами.

Зарегистрироваться на получение выплаты можно по ссылке.

Не первая помощь украинцам в Польше

С начала полномасштабной войны между Украиной и Россией многие наши граждане бежали именно в Польшу. В стране радушно принимали наших переселенцев, обеспечивали их жильем и товарами первой необходимости. А на днях общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11 400 грн) на взрослого и 750 зл. (5700 грн) на детей.

Проект под названием "Помощь полякам из Украины" начат по инициативе фонда "Wolność i Demokracja", организации "Pomoc Polakom na Wschodzie" и общества "Wspólnota Polska".

Напомним, для украинских переселенцев правительства разных государств объявили о программах помощи. На четвертом месяце полномасштабной войны условия немного изменились и теперь в Польше украинцев ждут новые условия.

Ранее мы писали, что украинцам, приехавшим в Польшу с 24 февраля 2022 года, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.