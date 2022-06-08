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Польша готовит серьезные изменения для украинцев: чего ждать переселенцам

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 11:08
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Рассказываем, что изменится для украинцев в Польше, выехавших из-за полномасштабной войны с Россией
Что ждет украинцев в Польше
Что ждет украинцев в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинских переселенцев правительства разных государств объявили о разных программах помощи. На четвертом месяце полномасштабной войны в них вносятся изменения, и теперь, в Польше в частности, украинцев ждут новые условия.

В аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal рассказали "Сегодня", о каких изменениях в ближайшие месяцы объявило польское правительство.

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Некоторые выплаты отменят, изменятся условия работы

С 1 июля выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день прекратят. Сейчас ее еще получают для питания и ночлега украинцев.

Денежную помощь пока могут оставить для граждан Польши, которые у себя дома принимают несовершеннолетних, а также беременных и многодетных женщин.

Кроме того, польское правительство намерено внести изменения в закон о временной охране переселенцев из Украины. Сейчас украинцы, переехавшие из-за войны, могут работать в Польше без разрешения на работу. Работодатель может взять такого человека и уведомить об этом службу занятости в течение 14 дней с момента трудоустройства.

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Теперь чиновники предлагают изменить пункт подачи информации об украинском работнике. Так, работодатель должен рассказать о рабочем времени иностранца и размере заработной платы. Это делается, в частности, и для того, чтобы защитить права таких работников, потому что то, о чем сообщает работодатель, должно строго выполняться.

"Сейчас украинцы из-за незнания польского законодательства, языка и затруднительного материального положения часто подвергаются эксплуатации со стороны недобросовестных работодателей. Изменения позволят цивилизовать рынок трудоустройства украинцев, на котором с середины марта зафиксировано достаточно много нарушений", – объяснил гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Эксперты добавляют, что на рынке труда в Польше не хватает мужчин, однако постепенно для женщин становится все больше вакансий, поскольку их, а также детей из-за войны выезжает из Украины больше всего.

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Украинцам в Польше выплатят по 900 злотых

Ранее мы писали, что украинцам, приехавшим в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

Каждую такую карту будут пополнять на 300 злотых (около 2 070 грн) ежемесячно в течение 3-х месяцев. То есть один человек сможет получить до 900 злотых (6 206 грн) дополнительной помощи. Однако одна семья сможет получить максимум три карты на общую сумму 2 700 злотых (18 620 грн).

Мы также рассказывали, что стоимость топлива в Польше продолжает расти, цены на АЗС побили новый рекорд. Читайте и о топе самых нужных профессий в этой стране в 2022 году.

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