Пригодится каждому: ТОП-5 функций "Дії" во время войны

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину разработчики "Дії" запустили новые услуги для украинцев.
"Сегодня" собрали 5 услуг, которые могут понадобиться многим во время военного положения.
Запуск "єДокумента"
Во время действия военного положения в Украине в приложении доступен "єДокумент" – временный цифровой документ для удостоверения личности.
Украинцы, которые во время эвакуации в безопасные регионы страны или в любой другой ситуации могли забыть или потерять паспорт или другие бумаги, могут во время проверок показывать "єДокумент". Он понадобится, например, на блокпосте или при проверке полиции.
В документе есть следующая информация:
- паспортные данные;
- РНОКПП (карта налогоплательщика).
Чтобы он появился в приложении, делать ничего не нужно. Достаточно сделать обновление программы.
Статус ВПО в "Дії"
Внутренне перемещенные лица могут получить свой статус, а также выплаты в приложении. Для этого нужно сделать следующее:
- загрузить "Дію" или обновить ее;
- убедиться, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт;
- зайти в раздел "Услуги" и выбрать "Получить статус ВПЛ";
- указать свой актуальный адрес;
- подтвердить свое местонахождение с помощью геолокации;
- если есть дети, то можно получить статус переселенцев и для них.
Чтобы подать заявку на выплату 2 000 грн, нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу получать помощь". Затем нужно выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.
Чтобы подать заявку на выплаты детям в размере 3 000 грн, нужно сделать схожие шаги, но уже воспользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении.
"Сегодня" раньше писали о том, кто именно может рассчитывать на эти выплаты в июне.
Заявка на компенсацию поврежденного имущества
Украинцы, у которых поврежден или разрушен частный дом (усадебный, дачный или садовый), квартира, другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома) могут через приложение и портал "Дія" подать заявку на компенсацию.
Чтобы подать заявку в мобильном приложении "Дія", нужно сделать следующие шаги:
- зайти в "Дію" и нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
- заполнить форму, указав всю необходимую информацию.
Подать заявку на портале можно следующим образом:
- авторизоваться на портале;
- заполнить форму;
- проверить информацию и отправить сообщение.
Консультации для украинцев за границей
Украинцы, выехавшие за границу из-за боевых действий, могут обратиться к специалистам центров "Дія.Бізнес" по телефону. Обратившись на горячую линию, переселенцы могут получить консультацию по следующим вопросам:
- трудоустройство, обучение и переподготовка, поиск сотрудников;
- поиска жилья, офиса, детсада, школы;
- юридический статус лиц, состоящих в странах ЕС;
- выплаты и информация о предоставлении поддержки вынужденно перемещенным лицам в странах ЕС;
- профильные контакты волонтеров, организаций, фондов;
- какие есть практики и правила ЕС по открытию и поддержке бизнеса (налогам, упрощенной регистрации бизнеса, ресурсам поддержки бизнеса).
Горячая линия "Дія.Бізнес" работает с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени). Звонить можно на следующие номера:
- с Украины – 080 033 31 83;
- с территории стран ЕС – +48 22266 2275 (плата за звонки взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).
Пока эта услуга доступна для временно находящихся украинцев в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии.
Карта работающих ЦПАУ
Из-за боевых действий многие ЦПАУ по Украине закрылись, и о режиме их работы узнать довольно сложно. Поэтому "Дія" вместе с Минцифрой запустили карту, благодаря которой можно узнать, где расположен ближайший Центр, проверить график работы и посмотреть контактный номер.
Карта находится по этой ссылке.
Какие выплаты можно получить во время войны
Ранее "Сегодня" рассказывали, что программы финансовой помощи для наших граждан открыли не только государство, но и международные организации. Это выплаты и от ООН, и Красного Креста и ЮНИСЕФ.
Читайте подробно, на какие деньги могут рассчитывать украинцы, пострадавшие от войны с РФ.
Мы также писали о том, какие выплаты на детей изменились во время войны, и на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Канаде.