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В Европе назревает продовольственный кризис. Чем это грозит украинцам?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
26 сентября, 13:33
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Причиной дефицитов продуктов питания и напитков стали природные аномалии
Украине продуктовый кризис не угрожает
Украине продуктовый кризис не угрожает / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе назревает продовольственный кризис – через катастрофические неурожаи дорожают мучные изделия. Повышение цен не обошло и Украину.

Об этом сообщает "Сегодня".

Почему растут цены?

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Фермер Лоран Пинсон рассказал, что на его плантациях пострадали гектары виноградника. Причиной стали заморозки. Весной они испортили побеги, которые уже хорошо развились из-за ранней теплой погоды.

"Участки, которые мы смогли охранять во время заморозков, имеют красивый вид, поэтому из них должно быть отличное вино. Но другие – вполне замороженные – потерянные в 90%. С участков, наполовину поврежденных морозами – придется выбросить до 60% урожая" , – рассказал владелец винодельни Лорен Пинсон.

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Чтобы уберечь урожай ферм, Пансон среди виноградной лозы установил сотни свечей, банки с парафином. Однако спас не все. И это нетипичная ситуация для юга страны. Производство французского вина снизится до 30%, а следовательно – и цена подскочит.

"Это может быть проблемой для всех экспортных контрактов, что мы выиграли последние годы. Мы не сделаем столько вина, сколько имели. Поэтому предложение на рынке будет ограниченным", – сказал Пинсон.

Подорожают и основные продукты питания – макаронные изделия. Например, Канада как ведущая страна-экспортер производила ежегодно не менее шести тонн твердой пшеницы, а в этом году из-за продолжительной засухи потеряла половину урожая. Или в Германии на местных полях собирают по 200 000 тонн твердых сортов. И их в этом году – затопило.

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Ливни и наводнения просто смыли урожаи. И производителям придется изрядно потратиться, чтобы надежно запастись сырьем для макарон. Еще месяц назад они стоили более 600 евро за тонну. Тогда как в прошлом году – вдвое меньше.

Почему возник кризис?

Причиной дефицитов продуктов питания и напитков стали природные аномалии. Именно они вызвали такие катастрофические неурожаи в мире, говорят климатологи.

"Это влияет и на количество и на качество урожая, если пару месяцев нет осадков. Или наоборот большое количество осадков в течение короткого периода времени, наш урожай не приспособлен для этого", – сказала специалист отдела климата ОО "Екодия" Ольга Гусакова.

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"Последние цифры по августу 27,5% роста цен за год продовольствия. Это происходит на фоне нехватки продовольствия в отдельных регионах мира", – сказал экономист Олег Пендзин.

Но вот Украине продуктовый кризис не грозит. Всего будет достаточно. Впрочем, существуют и другая сторона медали: дефицит продуктов на мировых рынках может значительно повлиять на цены в Украине.

"Зерновые мы отправляем в Европу, немножко север Африки, Ближний Восток, Восточная Азия – это традиционные украински рынки. Экспортер будет не на внутренний рынок продавать дешевле чем продает на внешний. Внешний рынок диктует ситуацию у нас", – пояснил экономист.

В Украине цены уже выросли: крупа подорожала на 15 процентов, хлеб – на 18, макаронные изделия – на 21, а ценовые рекорды побило масло – оно прибавило в стоимости 85%.

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