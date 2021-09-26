В Європі назріває продовольча криза. Чим це загрожує українцям?

Причиною дефіцитів продуктів харчування та напоїв стали природні аномалії

Україні продуктова криза не загрожує, проте вплине на ціни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Європі назріває продовольча криза – через катастрофічні неврожаї дорожчають борошняні вироби. Підвищення цін не оминуло і Україну.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Чому ростуть ціни?

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Фермер Лоран Пінсон розповів, що на його плантаціях постраждали гектари виноградника. Причиною стали приморозки. Навесні вони понівечили пагони, які вже добре розвинулися через ранню теплу погоду.

"Ділянки, які ми змогли охороняти під час заморозків, мають гарний вигляд, тому з них повинно бути чудове вино. Але інші – цілком заморожені – втрачені на 90%. З ділянок, наполовину пошкоджених морозами – доведеться викинути до 60% врожаю", – розповів власник виноробні Лорен Пінсон.

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Щоб вберегти врожай ферм, Пансон посеред виноградної лози встановив сотні свічок, банки з парафіном. Проте врятував не усе. І це нетипова ситуація для півдня країни. Виробництво французького вина знизиться до 30%, а відтак – і ціна підскочить.

"Це може бути проблемою для всіх експортних контрактів, які ми виграли останніми роками. Ми не зробимо стільки вина, скільки мали. Тож пропозиція на ринку буде обмеженою", – сказав Пінсон.

Подорожчають і основні продукти харчування – макаронні вироби. Наприклад, Канада як провідна країна-експортер виробляла щороку щонайменше шість тонн твердої пшениці, а цього року через тривалу посуху втратила половину врожаю. Або Німечинна, на тамтешніх полях збирають по 200 тисяч тонн твердих сортів. Та їх цього року – затопило.

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Зливи та повені просто змили врожаї. І виробникам доведеться добряче витратитися, щоб надійно запастися сировиною для макаронів. Ще місяць тому вона коштувала понад 600 євро за тонну. Тоді як торік – удвічі менше.

Чому виникла криза?

Причиною дефіцитів продуктів харчування та напоїв стали природні аномалії. Саме вони спричинили такі катастрофічні неврожаї у світі, кажуть кліматологи.

"Це впливає і на кількість і на якість врожаю, якщо кілька місяців немає опадів. Або навпаки велика кількість опадів протягом короткого періоду часу, наш врожай не пристосований для цього", – сказала фахівець відділу клімату ГО "Екодія" Ольга Гусакова.

"Останні цифри по серпні місяцу 27,5% росту цін за рік продовольства. Це відбувається на тлі невистачання продовольства в окремих регіона світу", - сказав економіст Олег Пендзін.

Та от Україні продуктова криза не загрожує. Усього буде вдосталь. Утім, є й інший бік медалі: дефіцит продуктів на світових ринках може значно вплинути на ціни в Україні.

"Зернові ми відправляємо в Європу, трошки північь Африки, Близький Схід, Східна Азія – це традиційні українськи ринки. Експортер не буде на внутрішній ринок продавати дешевше ніж продає на зовнішній. Зовнішній ринок диктує ситуацію у нас", – пояснив економіст.

В Україні ціни вже зросли: крупа здорожчала на 15%, хліб – на 18, макаронні вироби – на 21, а цінові рекорди побила олія – вона додала у вартості на 85%.

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