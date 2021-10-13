Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Укрзализныця" не пустит в поезд без прививки, а Украина ожидает новый транш от МВФ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 19:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости
Проводники будут проверять данные о вакцинации, а деньги от МВФ поступят в октябре-декабре
Проводники будут проверять данные о вакцинации, а деньги от МВФ поступят в октябре-декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина до конца года может получить новый транш от МВФ, а в Кремле назвали два условия, при которых Россия готова увеличить транзит газа через территорию Украины.

Транш от МВФ

Украина может получить транш МВФ в размере около 1,4 млрд долл. в течение октября-декабря 2021 года. Аналитики J.P. Morgan считают, что транш Украина получит в четвертом квартале текущего года, а также отмечают, что возможный диапазон этой суммы от 1 до 1,5 млрд долл. Однако отмечается, что в результате получения Украиной 2,7 млрд долл. по распределению SDR МВФ может уменьшить эту сумму.

Реклама

В Кремле заговорили о транзите газа через Украину

В Кремле заявили, что Россия готова увеличить транзит газа через территорию Украины, но при двух условиях.

По словам пресс-секретаря Путина, главным адресатом Украины для решения вопроса о сохранении транзита являются европейские покупатели, которые могут заключить с "Газпромом" новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в природном газе. Киев, в свою очередь, должен предложить конкурентные условия транзита.

Украина будет вместе с ЕС противодействовать "Северному потоку – 2"

Украина и Европейский Союз готовы вместе противодействовать использованию газа в качестве энергетического оружия.

Реклама

По словам главы МИД, лидеры Украины и ЕС обсудили вопросы энергетической безопасности. Брюссель наконец откликнулся на призыв официальных консультаций относительно изменений газотранспортной инфраструктуры.

По мнению министра, это предоставляет новые возможности для противодействия угрозам от российского газопровода "Северный поток – 2".

Невакцинированных не будут пускать в поезда

Украинцы с 21 октября не смогут свободно путешествовать по территории Украины поездом, автобусом или самолетом. Ограничения введут только для тех, кто не сделал прививку от коронавируса.

Реклама

На данном этапе при посадке в поезд каждый проводник проверяет билет и паспорт. Теперь же добавится проверка документа, подтверждающего вакцинацию, или же теста на коронавирус.

В "Интерсити" обычно проверяют документы чуть позже, когда все пассажиры уже в поезде. Однако "Укрзализныця" частично изменит механизм.

Сотрудники "Укрпочты" требуют компенсацию

Сотрудники "Укрпочты" требуют, чтобы им выплатили миллиард евро за якобы принудительную вакцинацию от коронавируса, в случае возникновения побочных эффектов.

В письмах к руководству сотрудники АО "Укрпочта" требуют гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от COVID-19.

Автор письма считает принудительную вакцинацию недопустимой и называет шантажом заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы без прививки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Где самая высокая средняя зарплата
ТОП-5 регионов
Где еще платят хорошо?
Опрос
Банк советов
Осторожно! Мошенники
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять