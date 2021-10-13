"Укрзалізниця" не пустить в поїзд без щеплення, а Україна очікує новий транш від МВФ – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

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Провідники будуть перевіряти дані про вакцинацію, а гроші від МВФ надійдуть в жовтні-грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна до кінця року може отримати новий транш від МВФ, а в Кремлі назвали дві умови, за яких Росія готова збільшити транзит газу через територію України.

Транш від МВФ

Україна може отримати транш МВФ у розмірі близько 1,4 млрд дол. протягом жовтня-грудня 2021 року. Аналітики J.P. Morgan вважають, що транш Україна отримає в четвертому кварталі поточного року, а також відзначають, що можливий діапазон цієї суми від 1 до 1,5 млрд дол. Проте наголошується, що в результаті отримання Україною 2,7 млрд дол. за розподілом SDR МВФ може зменшити цю суму.

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У Кремлі заговорили про транзит газу через Україну

У Кремлі заявили, що Росія готова збільшити транзит газу через територію України, але за двох умов.

За словами прессекретаря Путіна, головним адресатом України для вирішення питання про збереження транзиту є європейські покупці, які можуть укласти з "Газпромом" нову довгострокову угоду зі збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб у природному газі. Київ, своєю чергою, повинен запропонувати конкурентні умови транзиту.

Україна разом з ЄС протидіятиме "Північному потоку – 2"

Україна і Європейський Союз готові разом протидіяти використанню газу як енергетичної зброї.

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За словами глави МЗС, лідери України та ЄС обговорили питання енергетичної безпеки. Брюссель нарешті відгукнувся на заклик офіційних консультацій щодо змін газотранспортної інфраструктури.

На думку міністра, це надає нові можливості для протидії загрозам від російського газопроводу "Північний потік – 2".

Невакцинованих не пускатимуть у потяги

Українці з 21 жовтня не зможуть вільно подорожувати територією України поїздом, автобусом або літаком. Обмеження введуть тільки для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

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На даному етапі під час посадки в поїзд кожен провідник перевіряє квиток і паспорт. Тепер же додасться перевірка документа, що підтверджує вакцинацію, або ж тесту на коронавірус.

В "Інтерсіті" зазвичай перевіряють документи трохи пізніше, коли всі пасажири вже у поїзді. Однак "Укрзалізниця" частково змінить механізм.

Співробітники "Укрпошти" вимагають компенсацію

Співробітники "Укрпошти" вимагають, щоб їм виплатили мільярд євро за нібито примусову вакцинацію від коронавірусу в разі виникнення побічних ефектів.

У листах до керівництва, співробітники АТ "Укрпошта" вимагають гарантувати виплату компенсації у розмірі 1 млрд євро у разі побічних ефектів або ускладнень протягом року після вакцинації від COVID-19.

Автор листа вважає примусову вакцинацію неприпустимою і називає шантажем заяви керівництва про відсторонення від роботи і позбавлення заробітної плати без щеплення.