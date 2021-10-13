"Укрзалізниця" з 21 жовтня не пускатиме в поїзди деяких українців: кого торкнуться нові обмеження

При посадці в поїзд, кожен провідник перевірятиме квиток, паспорт та документ про вакцинацію або результати тесту на коронавірус

Квитки радять не здавати, а вакцинуватись до поїздки / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці з 21 жовтня не зможуть вільно подорожувати територією України на поїзді. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на брифінгу пояснив, як відбуватиметься посадка на поїзди.

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На даному етапі, при посадці в поїзд, кожен провідник перевіряє квиток та паспорт. Тепер же додасться перевірка документа, який підтверджує вакцинацію, або ж тесту на коронавірус.

"Розрізняються регіони посадки "жовта" зона або "червона". Для жовтої зони достатньо якщо це дводозна вакцина, якщо у пасажира є відмітка про отримання однієї дози вакцини. Якщо це вже "червона" зона, то потрібно мати повний курс", – пояснив посадовець.

В "Інтерсіті" зазвичай перевіряють документи трохи пізніше, коли всі пасажири вже у потязі. Проте, "Укрзалізниця" частко змінить механізм.

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"Ми трохи видозмінемо цей процес. При посадці будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.

Для зручності українців, "Укрзалізниця" плаланує розгорнути експрес-лабораторії, де тестуватимуть на коронавірус. Компанія веде переговори, щодо тарифів.

Квитки радять не здавати, а вакцинуватись до поїздки. Проте, якщо українець не хоче робити щеплення – квитки можна здати.

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Зазначимо, що обмеження не торкнуться електричок. Навіть тих, які перетинають кілька областей. Тобто, доїхати в Житомирську, Вінницьку, Рівненську область з Києва і назад можна вільно.

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