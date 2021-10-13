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Разом з ЄС: Україна отримає нові інструменти для протидії загрозам "Північного потоку-2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
13 жовтня, 13:20
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В ЄС підтвердили, що до "Північного потоку-2" буде повністю застосований Третій енергетичний пакет
Україна буде разом з ЄС протидіяти використанню газу, як енергетичної зброї
Україна буде разом з ЄС протидіяти використанню газу, як енергетичної зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна та Європейський союз готові разом протидіяти використанню газу у якості енергетичної зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 13 жовтня.

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За словами очільника МЗС, лідери України та ЄС обговорили питання енергетичної безпеки.

Кулеба наголосив, що Брюссель нарешті відгукнувся на заклик офіційних консультацій щодо змін газотранспортної інфраструктури.

На думку міністра, це надає нові можливості для протидії загрозам від російського газопроводу "Північний потік-2".

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"ЄС разом з Україною готовий протидіяти використанню газу як енергетичної зброї. І особливо важливо, що, і на закритій частині переговорів, і публічно, ЄС підтвердив, що щодо "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет", – наголосив Кулеба.

Коли можуть сертифікувати "Північний потік-2"

Старший радник Держдепу США Амос Хохштайн розповів, що для сертифікації "Північного потоку-2" необхідно буде приблизно 6-7 місяців.

За словами представника Держдепа, уряд Німеччини запевнив його в тому, що газогін не дозволять запустити в роботу доки він не пройде усі юридичні процедури.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались у важливості цього газопроводу та чи може він принести користь Європейському союзу.

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