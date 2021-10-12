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Коли сертифікують "Північний потік-2"? У США назвали терміни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
12 жовтня, 11:35
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Не запустять без усіх процедур: у Держдепі назвали терміни сертифікації "Північного потоку-2"
У Держдепі назвали терміни сертифікації “Північного потоку-2”
У Держдепі назвали терміни сертифікації “Північного потоку-2” / Фото: Колаж: Сьогодні

"Північний потік-2" повинен повністю відповідати вимогам Третього енергопакету ЄС для того, щоб бути сертифікованим.

Про це розповів старший радник Держдепу США Амос Хохштайн в інтерв’ю "РБК-Україна" та назвав приблизні терміни.

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"У регулятора Німеччини є чотири місяці. Цей період розпочався з 8 вересня і триватиме до 8 січня, але з можливістю продовження, щоб визначити відповідність", – сказав Хохштайн.

Після того, як сплине цей термін, у європейських агентств буде два місяці щоб розглянути це рішення і прокоментувати його правомірність, зазначив спікер.

По завершенню цих процедур рішення повертається регулятору і він виносить остаточний висновок про відповідність Третьому енергопакету.

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"Таким чином, для сертифікації потрібно буде 6-7 місяців. У спільній заяві США і Німеччини німецький уряд сказав, що буде стежити за тим, щоб Третій енергопакет був врахований і в дусі, і в букві рішення. І ми, США, будемо продовжувати впливати на німецький уряд, щоб було саме так", – наголосив Хохштайн.

Він також зазначив, що представники німецького уряду переконують його в тому, що газогін не буде запущено до того, як будуть завершені усі процедури з сертифікації.

Раніше представник Держдепу заявляв, що США вже працюють над підготовкою санкцій на випадок, якщо Росія спробує застосувати "Північний потік-2" у якості зброї.

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"Сьогодні" разом з експертами розбирались у тому, на що впливає цей газогін і чи допоможе він Європі.

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