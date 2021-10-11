Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Поле для газовой битвы: чем опасен "Северный поток-2" для Украины и Европы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 октября, 11:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главное – выиграть время: Стефанишина рассказала, чем опасен "Северный поток-2" для Украины и Европы
Стефанишина про опасность “Северного потока-2” для Европы
Стефанишина про опасность “Северного потока-2” для Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Запуск газопровода "Северный поток-2" создает поле для "газовой битвы" в Европе.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Радио Свобода".

Реклама

Стефанишина напомнила, что в энергетической стратегии России залежи газа рассматриваются, как важный геополитический инструмент.

"Сегодня "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на всей территории континентальной Европы. Это означает, что цены на газ, и давление по запуску проекта, и индивидуальный шантаж каждой страны – это все часть гибридной войны", – отметила вице-премьер.

Стефанишина также добавила, что сильную позицию в переговорах с РФ по газовому вопросу должна иметь и Украина и Европейский союз.

Реклама

Читайте также:

По мнению вице-премьера, Россия боится силы и ответа на свои агрессивные действия.

"Если ЕС будет готов консолидировано выступить с позицией, то это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои аппетиты, так же, как в свое время РФ отступила от линии разграничения на Донбассе", – сказала политик.

Реклама

По словам Стефанишиной, она переживает за то, что гибридные методы России гораздо быстрее, чем методы, которые могут применять страны ЕС.

"Поэтому главное – выиграть время", – подчеркнула она.

Ранее Стефанишина заявляла, что "Северный поток-2" дает России карт-бланш для дальнейшей военной агрессии в Европе.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, почему "Северный поток-2" это геополитический проект и зачем он нужен России.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять