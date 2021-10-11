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Работа уже начата: в Госдепе сообщили о подготовке санкций против "Северного потока-2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 октября, 18:07
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В Госдепе США рассказали о действиях, в случае использования Россией "Северного потока-2" в качестве энергетического оружия
Работа над подготовкой санкций против "Северного потока-2" уже начата
Работа над подготовкой санкций против "Северного потока-2" уже начата

Работа над подготовкой санкций против газопровода "Северный поток-2", если Россия будет использовать его как энергетическое оружие против Украины, уже начата.

Об этом сообщил старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн в интервью "РБК-Украина".

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Хохштайн отметил, что санкции должны внедряться в координации Соединенных Штатов и Европы.

"Конечно, санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию. Но они не будут так же эффективны, как в случае, если они будут работать вместе с санкциями, которые будут вводиться в координации с Европой, и особенно с Германией", – сказал советник.

Хохштайн отметил, что в совместном заявлении США и Германии также говорится о том, что ФРГ готова вводить санкции, если Россия будет использовать "Северный поток-2", как оружие.

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"И работа по определению, какие именно санкции США и ЕС готовы вводить, уже начата", – сказал Хохштайн.

В этот же день вице-премьер по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия использует газопровод, как поле для "газовой битвы" в ЕС.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, зачем Путину "Северный поток-2" и может ли он помочь Европе.

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