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Когда сертифицируют "Северный поток-2"? В США назвали сроки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 октября, 11:35
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Не запустят без всех процедур: в Госдепе назвали сроки сертификации "Северного потока-2"
В Госдепе назвали сроки сертификации "Северного потока-2"
В Госдепе назвали сроки сертификации "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

"Северный поток-2" должен полностью соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС для того, чтобы быть сертифицированным.

Об этом рассказал старший советник Госдепа США Амос Хохштайн в интервью "РБК-Украина" и назвал примерные сроки.

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"У регулятора Германии есть четыре месяца. Этот период начался с 8 сентября и продлится до 8 января, но с возможностью продления, чтобы определить соответствие", – сказал Хохштайн.

После того, как пройдет данный срок, у европейских агентств будет два месяца, чтобы рассмотреть это решение и прокомментировать его правомерность, отметил спикер.

По завершению этих процедур решение возвращается регулятору и он выносит окончательный вердикт о соответствии Третьем энергопакету.

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"Таким образом, для сертификации нужно будет 6-7 месяцев. В совместном заявлении США и Германии немецкое правительство сказало, что будет следить за тем, чтобы Третий энергопакет был учтен и в духе, и в букве решения. И мы, США, будем продолжать влиять на немецкое правительство, чтобы было именно так", – подчеркнул Хохштайн.

Он также отметил, что представители немецкого правительства убеждают его в том, что газопровод не будет запущен до того, как будут завершены все процедуры по сертификации.

Ранее представитель Госдепа заявлял, что США уже работают над подготовкой санкций в случае, если Россия попытается применить "Северный поток-2" в качестве оружия.

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"Сегодня" вместе с экспертами разбирались в том, на что влияет данный газопровод и поможет ли он Европе.

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