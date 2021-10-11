Большая геополитическая игра Путина: на что влияет "Северный поток – 2" и поможет ли он Европе

Режим Путина пользуется ситуацией: почему заговорили про "Северный поток-2" и поможет ли он ЕС зимой

Может ли "Северный поток" повлиять на газовый кризис в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока свободный рынок газа в Европе штормило, Россия продолжала упорно отрицать любую причастность "Газпрома" к прыжку и падению цен на голубое топливо.

"Газпром" выполняет все свои обязательства по контрактам", - каждый раз отвечали в Москве, однако на этой неделе что-то пошло не так.

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что скорейшая сертификация и запуск "Северного потока – 2" позволит сбить цены на газ в Европе.

Уже 8 октября министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что действия Еврокомиссии и США по поводу российского газопровода стали одной из причин газового кризиса в Европе.

"США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе", – заявил Лавров.

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И в тот же день спикер Кремля Песков уверяет, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие и даже в самые сложные времена не останавливала поставок.

Как же так? Долгое время нас убеждали в непричастности России к газовому кризису и в том, что "Северный поток – 2" вообще никак не влияет на биржевые цены, а теперь все изменилось.

Способен ли "Северный поток – 2" сбить цены на природный газ в Европе и какую роль в этом играет политика России, "Сегодня" разбирались вместе с экспертами.

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Дополнительные объемы газа

Экс-президент ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук считает, что долгосрочная процедура сертификации газопровода, в соответствии с третьим энергопакетом ЕС, как раз и является составной газового коллапса, возникшего на газовой бирже ЕС.

"Ускорит ли это сроки сертификации – покажет ближайшее время", – говорит эксперт и отмечает, что те огромные цены – это только фьючерсные котировки, которые имеют свое физическое воплощение не более 2-5 процентов.

Некоторые эксперты, в том числе заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, считают, что запуск "Северного потока – 2" действительно может снизить цены на бирже, так как создаст дополнительные остатки природного газа.

"Конечно, запуск "Северного потока – 2" снизит эти котировки, так как они имеют исключительно спекулятивный характер", – подчеркнул аналитик.

А вот экономист Алексей Кущ в комментарии "Сегодня" убеждал, что "Северный поток – 2" не может напрямую повлиять на цену газа на свободном рынке.

По словам эксперта, газ по этому трубопроводу планируется транспортировать в рамках долгосрочных контрактов и он не будет поступать на спотовые площадки.

России повезло?

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов отмечает, да – "Северный поток – 2" рассчитан на поставку по долгосрочным контрактам.

Поэтому влиять каким-либо образом мгновенно на конъюнктуру, тем более на сырьевых биржах, он не может, но Россия попыталась из обычной рыночной ситуации сделать собственную геополитическую комбинацию.

"Ситуация в том, что режим Путина решил использовать чисто конъюнктурную ситуацию рыночного пузыря в собственных целях. Безусловно, нельзя говорить, что" Северный поток – 2 "не будет давать определенные объемы газа, но переоценивать его нельзя".

По словам Алексея Лупоносова, в сегодняшней ситуации дешевле будет завозить более качественное сжиженное голубое топливо из Соединенных Штатов.

Также аналитик отмечает, что этой зимой "Северный поток – 2" точно мало сможет помочь Европе, так как слаженной работы он достигнет лишь в конце отопительного сезона.

"Даже если мы предположим, что произошло невозможное и "Северный поток – 2" получил разрешение на работу прямо в данный момент, то первое потребление из этого газопровода будет возможно не ранее, чем в феврале или в конце января", – говорит эксперт.

Ведь для работы нужно не только пройти сертификацию, но и достаточно наполнить трубу газом, и заполнить хранилища с двух сторон.

"То есть это шантаж людей, которые живут в Европе. Российская Федерация через свои источники распространяет информацию, что будет "Северный поток – 2", "Северный поток – 1" и газ везде будет дешевый".

Лупоносов отмечает, что в рамках этой же геополитической игры Россия и заключила соглашения с Венгрией и Беларусью.

"В данном случае это концентрированное выражение капитала уже вышло в политическую сферу, где Путин пытается получить дружбе европейских стран за относительно дешевый газ, однако учитывая соотношение цена-качество, он не является ни дешевым, ни качественным".

В целом ни "Газпром", ни "Северный поток – 2" не имеют прямого отношения к биржевым ценам на газ, однако Россия пытается на полную подогреть и использовать эту ситуацию в свою пользу.

"Отношение к этому Россия имеет отчасти, но не является тем, кто инспирировал эту ситуацию, ее инспирировали биржевые спекулянты. Затем Россия также к этому присоединилась, начала играть на повышение ставок, создавать информационный фон и вспоминать "Северные потоки" и прочее".

Угроза военной агрессии

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что "Северный поток – 2" Россия пытается использовать для того, чтобы охватить своим гибридным влиянием всю Европу.

По словам Стефанишиной, данный проект даст Кремлю карт-бланш для дальнейшей военной агрессии.

В тот же день глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох сказал, что "Северный поток – 2" может стать поводом для увеличения военного присутствия России в Балтийском море.

Однако, по мнению нашего эксперта Алексея Лупоносова – это не так.

"К сожалению Польша, как и некоторые другие страны, сегодня имеет "родовую травму", им постоянно кажется, что на них вот-вот нападет. Россия – не нападет", – уверяет эксперт.

По мнению аналитика, РФ имеет достаточно своих проблем и не имеет для этого сил и ресурсов.

"Что касается "Северного потока – 2" – это огромная геополитическая игра и Россия таким образом выторговывает для себя дополнительную долю потребительского газа в недалеком будущем. Мы прекрасно понимаем, что Россия это огромная нефте- и газоколонка".

По словам Алексея, дальше эта ситуация будет зависеть от политики США и реакции Байдена, так как политическая воля Европы достаточно сильно сломана.

О причинах газового кризиса в Европе и роли "Газпрома" в ней "Сегодня" писали ранее.

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