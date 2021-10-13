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Вместе с ЕС: Украина получит новые инструменты для противостояния угрозам "Северного потока-2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 13:20
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В ЕС подтвердили, что к "Северному потоку-2" будет полностью применен Третий энергетический пакет
Украина будет вместе с ЕС противодействовать использованию газа, как энергетического оружия
Украина будет вместе с ЕС противодействовать использованию газа, как энергетического оружия / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина и Европейский союз готовы вместе противодействовать использованию газа в качестве энергетического оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 13 октября.

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По словам главы МИД, лидеры Украины и ЕС обсудили вопросы энергетической безопасности.

Кулеба отметил, что Брюссель наконец откликнулся на призыв официальных консультаций относительно изменений газотранспортной инфраструктуры.

По мнению министра, это предоставляет новые возможности для противодействия угрозам от российского газопровода "Северный поток-2".

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"ЕС вместе с Украиной готов противодействовать использованию газа в качестве энергетического оружия. И особенно важно, что и на закрытой части переговоров, и публично, ЕС подтвердил, что по "Северному потоку-2" будет применен третий энергетический пакет", – подчеркнул Кулеба.

Когда могут сертифицировать "Северный поток-2"

Старший советник Госдепа США Амос Хохштайн рассказал, что для сертификации "Северного потока-2" необходимо будет примерно 6-7 месяцев.

По словам представителя Госдепа, правительство Германии заверило его в том, что газопровод не позволят запустить в работу пока он не пройдет все юридические процедуры.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались в важности этого газопровода и том, может ли он принести пользу Европейскому союзу.

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