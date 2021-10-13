Співробітники "Укрпошти" зажадали мільярд євро компенсації від керівництва – причина

Співробітники "Укрпошти" вимагають компенсацію за примусову вакцинацію

Співробітники "Укрпошти" вимагають величезне відшкодування шкоди / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники "Укрпошти" вимагають, щоб їм виплатили мільярд євро за нібито примусову вакцинацію від коронавірусу, у разі виникнення побічних ефектів.

Про це повідомляє гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook та прикріплює фото листів.

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У цих листах співробітники АТ "Укрпошта" вимагають гарантувати виплату компенсації в розмірі 1 млрд євро в разі побічних ефектів або ускладнень протягом року після вакцинації від COVID-19.

Автор листа вважає примусову вакцинацію неприпустимою і називає шантажем заяви керівництва про відсторонення від роботи та позбавлення заробітної плати без щеплення.

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Також співробітники стверджують, що Смілянський таким чином примушував їх брати участь у "випробуваннях експериментальної вакцини".

На це сам Смілянський відповів досить жартівливо і зазначив, що закінчує робочий тиждень на позитиві.

"Як ви думаєте навіщо топ-менеджерам така висока зарплата? Для того, щоб якщо що, я міг виплатити 1 мільярд євро відшкодування працівнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися", – написав Смілянський.

Він зазначив, що серед побічних ефектів автори листа зазначили невпинний пронизливий крик та високу температуру.

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"Загалом, тепер я знаю чому політики і експерти кричать на різних шоу – це у них побічний ефект від щеплення. У вас може виникнути питання – чому лист надруковано на друкарській машинці? Я теж його собі задав. А потім зрозумів. Це щоб Білл Гейтс, випадково через Microsoft Word не чипував його. Так що нас так просто не візьмеш", – додав топ-менеджер.

Раніше ми писали, що "Укрпошта" переходить в черговий режим роботи на час довгих вихідних у жовтні.

Про зміни у роботі повідомляють і банки, дізнатись їх графік роботи можна в нашому матеріалі.