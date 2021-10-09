Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на святкових вихідних: графік

"Укрпошта" переходить в черговий режим – працювати буде тільки 91 відділення з більш ніж 11 тисяч

Поштові оператори оприлюднили робочий графік на 14-17 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські поштові оператори "Нова пошта" та Укрпошта" визначилися з графіком роботи на державні вихідні, 14-17 жовтня.

Як працюватиме "Нова пошта"

Стандартний режим роботи змінили 14 і 15 жовтня. У ці дні відділення і адресна доставка працюватимуть за графіком суботи. Залежно від відділення він може відрізнятися.

Реклама

Індивідуальні графіки відділень розміщені на сайті компанії. Там потрібно або ввести місто та номер відділення, або вибрати його на карті. В "картці" кожного відділення з'являться окремі дані про роботу в святкові дати.

Оновлений графік "Нової пошти" / Фото: скріншот

Відзначимо, що 15 і 16 жовтня графік роботи "Нової пошти" не змінюється. Відділення прийматимуть клієнтів за звичайним для вихідних розпорядком.

Реклама

Як працюватиме "Укрпошта"

Поштовий оператор прийняв рішення змінити робочий графік тільки 14 жовтня, в День захисників і захисниць України. "Укрпошта" переходить в черговий режим – працювати буде тільки 91 відділення з більш ніж 11 тис.

Список чергових відділень можна подивитися на офіційному сайті компанії. Відзначимо, що найбільше працюючих відділень виявилося в Харківській області.

Реклама

За стандартним графіком поштовий оператор буде працювати вже з п'ятниці, 15 жовтня. В будні дні більшість відділень працюють до 20:00. А на вихідних, 15-16 жовтня, клієнтів прийматимуть в основному за скороченим графіком, до 15-17 години.

На сайті "Укрпошти" можна подивитися графік роботи відділення / Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що клієнт поскаржився на доставку "Нової пошти". Сервіс упакував три крихітні деталі в величезну коробку і взяв за доставку посилки вагою 50 грамів 53 гривні.

Це не перший випадок з проблемними посилками на "Новій пошті". 21 вересня клієнтка поскаржилася, що замість посуду отримала купу битого скла.