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Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на святкових вихідних: графік

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
9 жовтня, 10:20
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"Укрпошта" переходить в черговий режим – працювати буде тільки 91 відділення з більш ніж 11 тисяч
Поштові оператори оприлюднили робочий графік на 14-17 жовтня
Поштові оператори оприлюднили робочий графік на 14-17 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські поштові оператори "Нова пошта" та Укрпошта" визначилися з графіком роботи на державні вихідні, 14-17 жовтня.

Як працюватиме "Нова пошта"

Стандартний режим роботи змінили 14 і 15 жовтня. У ці дні відділення і адресна доставка працюватимуть за графіком суботи. Залежно від відділення він може відрізнятися.

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Індивідуальні графіки відділень розміщені на сайті компанії. Там потрібно або ввести місто та номер відділення, або вибрати його на карті. В "картці" кожного відділення з'являться окремі дані про роботу в святкові дати.

Оновлений графік "Нової пошти"
Оновлений графік "Нової пошти" / Фото: скріншот

Відзначимо, що 15 і 16 жовтня графік роботи "Нової пошти" не змінюється. Відділення прийматимуть клієнтів за звичайним для вихідних розпорядком.

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Як працюватиме "Укрпошта"

Поштовий оператор прийняв рішення змінити робочий графік тільки 14 жовтня, в День захисників і захисниць України. "Укрпошта" переходить в черговий режим – працювати буде тільки 91 відділення з більш ніж 11 тис.

Список чергових відділень можна подивитися на офіційному сайті компанії. Відзначимо, що найбільше працюючих відділень виявилося в Харківській області.

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За стандартним графіком поштовий оператор буде працювати вже з п'ятниці, 15 жовтня. В будні дні більшість відділень працюють до 20:00. А на вихідних, 15-16 жовтня, клієнтів прийматимуть в основному за скороченим графіком, до 15-17 години.

На сайті "Укрпошти" можна подивитися графік роботи відділення
На сайті "Укрпошти" можна подивитися графік роботи відділення / Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що клієнт поскаржився на доставку "Нової пошти". Сервіс упакував три крихітні деталі в величезну коробку і взяв за доставку посилки вагою 50 грамів 53 гривні.

Це не перший випадок з проблемними посилками на "Новій пошті". 21 вересня клієнтка поскаржилася, що замість посуду отримала купу битого скла.

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