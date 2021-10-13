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Сотрудники "Укрпочты" потребовали миллиард евро компенсации от руководства – причина

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 12:20
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Сотрудники "Укрпочты" требуют компенсацию за принудительную вакцинацию
Сотрудники "Укрпочты" требуют огромное возмещение ущерба
Сотрудники "Укрпочты" требуют огромное возмещение ущерба / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники "Укрпочты" требуют, чтобы им выплатили миллиард евро за якобы принудительную вакцинацию от коронавируса, в случае возникновения побочных эффектов.

Об этом сообщает гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook и прикрепляет фото писем.

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В этих письмах сотрудники АО "Укрпочта" требуют гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от COVID-19.

Автор письма считает принудительную вакцинацию недопустимой и называет шантажом заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы без прививки.

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Также сотрудники утверждают, что Смелянский таким образом заставлял их участвовать в "испытаниях экспериментальной вакцины".

На это сам Смеленской ответил довольно шутливо и отметил, что заканчивает рабочую неделю на позитиве.

"Как вы думаете зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться", – написал Смелянский.

Он отметил, что среди побочных эффектов авторы письма отметили непрерывный пронзительный крик и высокую температуру.

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"В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу – это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос – почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно через Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", – добавил топ-менеджер.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" переходит в дежурный режим работы на время длинных выходных в октябре.

Об изменениях в работе сообщают и банки, узнать их график работы можно в нашем материале.

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