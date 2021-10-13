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Почта, банки и МРЭО: как будут работать учреждения на длинные выходные в октябре

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 07:00
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Как будут работать различные учреждения с 14 по 17 октября в Украине
График работы учреждений на праздники
График работы учреждений на праздники / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре украинцев ждут длинные выходные, которые продлятся от 14-го до 17-го числа. Такой отдых связан с празднованием Дня защитников и защитниц Украины в четверг.

В связи с этим, в работе некоторых учреждений ожидаются изменения. "Сегодня" собрали для вас графики робот самых популярных мест.

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График работы "Новой почты"

В четверг 14 и пятницу 15 октября отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику субботы.

В субботу и воскресенье график работы остается неизменным, все отделения будут работать по расписанию выходного.

В праздничные и выходные дни график может быть разным, в зависимости от отделения. Проверить это можно на сайте "Новой почты".

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График работы "Укрпочты"

14 октября рабочий график почтового оператора претерпевает серьезные изменения. Отделения будут работать в дежурном режиме, то есть с почти 11 тыс. отделений будет работать только 91.

В каждой дежурной точки существуют свое расписание, которое можно проверить на сайте.

15 октября "Укрпочта" будет работать по обычному графику пятницы, а на выходных по сокращенному графику. В среднем – до 15:00-17:00.

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Оба почтовых операторы работают по расписанию буднего дня в субботу 23 октября.

График работы ПриватБанка

В ПриватБанке нам сообщили про существенные изменения в работе. Так, 14 и 15 октября отделения не будут работать вообще.

Накануне праздников, 13 октября, все отделения будут работать на час меньше.

16 октября, в субботу, можно будет посетить только несколько дежурных отделений в Киеве.

17 октября, в воскресенье, ПриватБанк также не работает. Все платежи через межбанковскую систему СЭП осуществляться 18 октября. 23 сентября отделения и кассы будут работать по графику пятницы.

График работы Ощадбанка

В Ощадбанке нам заявили, что финансовое учреждение не составляло отдельного графика и у каждого отделения будет свое расписание.

В выходные работа банка не изменится, а график конкретного отделения можно найти на сайте.

График работы "ПУМБ"

В среду, перед праздниками, отделение банка "ПУМБ" будут работать на час меньше.

А вот выходными будут все дни с 14 до 17 октября. В субботу 23-го банк будет работать по графику пятницы.

График работы Сервисных центров МВД (МРЭО)

В пресс-службе МВД сообщили, что центры будут работать по праздничному графику.

Главный и региональный центры будут работать 13 октября с 9:00 до 17:00, а потом не будут четыре дня подряд.

22 и 23 октября – работа в сокращенном режиме, с 9:00 до 16:45.

Территориальные сервисные центры будут работать в другом графике. 13 октября с 9:00 до 17:00, в четверг 14 октября – выходной день. Уже с 15-го региональные центры будут работать в обычном режиме.

Ранее мы писали, что к праздникам "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в разных направлениях.

А чтобы узнать другие праздники в октябре, смотрите наш календарь.

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