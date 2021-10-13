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Є дві обставини: у Кремлі назвали умови для збільшення транзиту газу через Україну

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
13 жовтня, 15:44
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Спікер Путіна Пєсков розповів, за яких умов РФ збільшить транзит газу через територію України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Кремлі заявили, що Росія готова збільшити транзит газу через територію України, але за двох умов.

Про це сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков, передає інформагентство "ТАСС".

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За словам прессекретаря Путіна, головиним адресатом України для вирішення питання про збереження транзиту є європейські покупці, які можуть укласти з "Газпромом" нову довгострокову угоду зі збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб у природному газі.

Київ, своєю чергою, повинен запропонувати конкурентні умови транзиту.

"Щоб щось транспортувати через Україну, потрібно, щоб це хтось купив, і це якраз наші покупці в Європі", – заявив Пєсков.

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Спікер Кремля наголосив, що у цьому разі РФ виконає свої транзитні зобов’язання, та запевнив, що Росія наразі збільшила поставки блакитного палива в Європу до максимально допустимого рівня.

"Можна сказати, що Росія бездоганно виконує всі контрактні зобов'язання по верхній планці, тобто до можливого максимуму всі обсяги поставок збільшені у світлі тих контрактів і договорів, які є", – розповів Пєсков.

Раніше сам Путін заявляв, що "Газпрому" невигідно збільшувати обсяги транзиту газу через Україну, оскільки це дорожче.

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Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у 2023 році Україна повністю від’єднає свою ГТС від російської енергосистсеми та з’єднається з європейською.

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