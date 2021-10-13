Є дві обставини: у Кремлі назвали умови для збільшення транзиту газу через Україну

Спікер Путіна Пєсков розповів, за яких умов РФ збільшить транзит газу через територію України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Кремлі заявили, що Росія готова збільшити транзит газу через територію України, але за двох умов.

Про це сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков, передає інформагентство "ТАСС".

Реклама

За словам прессекретаря Путіна, головиним адресатом України для вирішення питання про збереження транзиту є європейські покупці, які можуть укласти з "Газпромом" нову довгострокову угоду зі збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб у природному газі.

Київ, своєю чергою, повинен запропонувати конкурентні умови транзиту.

"Щоб щось транспортувати через Україну, потрібно, щоб це хтось купив, і це якраз наші покупці в Європі", – заявив Пєсков.

Реклама

Спікер Кремля наголосив, що у цьому разі РФ виконає свої транзитні зобов’язання, та запевнив, що Росія наразі збільшила поставки блакитного палива в Європу до максимально допустимого рівня.

"Можна сказати, що Росія бездоганно виконує всі контрактні зобов'язання по верхній планці, тобто до можливого максимуму всі обсяги поставок збільшені у світлі тих контрактів і договорів, які є", – розповів Пєсков.

Раніше сам Путін заявляв, що "Газпрому" невигідно збільшувати обсяги транзиту газу через Україну, оскільки це дорожче.

Реклама

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у 2023 році Україна повністю від’єднає свою ГТС від російської енергосистсеми та з’єднається з європейською.