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Більше, ніж очікувалося: Україна може отримати величезний транш від МВФ до кінця року

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
13 жовтня, 17:27
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Аналітики прогнозують, що МВФ виділить Україні транш понад мільярд доларів до кінця року
/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Україна може отримати транш МВФ у розмірі близько 1,4 млрд дол. протягом жовтня-грудня 2021 року.

Про це йдеться у жовтневих матеріалах EMEA EM Emerging Markets Research, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Аналітики J.P. Morgan вважають, що транш Україна отримає у четвертому кварталі поточного року, а також зазначають, що можливий діапазон цієї суми від 1 до 1,5 млрд дол.

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Однак наголошується, що через отримання Україною 2,7 млрд за розподілом SDR МВФ може зменшити цю суму.

"Щодо прогнозу зростання української економіки J.P. Morgan не вніс зміни в свої квітневі оцінки і очікує зростання реального ВВП України 2021 року на 4,5%, 2022 року – на 5%", – йдеться у матеріалах.

На думку аналітиків, НБУ продовжить тренд на підвищення облікової ставки і вже на початку наступного року вона зросте до 9%.

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Натомість Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зі зростання української економіки і відновлення після коронакризи 2020 року.

На думку експертів МВФ, економіка України не зможе зрости на 4,0% і зупиниться на рівні 3,5%.

Інфляція в Україні також зросла і становить 11% у річному вимірі, що подорожчало найбільше – дивіться в матеріалі.

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