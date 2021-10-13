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Больше, чем ожидалось: Украина может получить огромный транш от МВФ до конца года

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 17:27
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Аналитики прогнозируют, что МВФ выделит Украине транш более миллиарда долларов до конца года
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина может получить транш МВФ в размере около 1,4 млрд долл. в течение октября-декабря 2021 года.

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Об этом говорится в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research, сообщает Интерфакс-Украина.

Аналитики J.P. Morgan считают, что транш Украина получит в четвертом квартале текущего года, а также отмечают, что возможный диапазон этой суммы от 1 до 1,5 млрд долл.

Однако отмечается, что в результате получения Украиной 2,7 млрд долл. по распределению SDR МВФ может уменьшить эту сумму.

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"Относительно прогноза роста украинской экономики JP Morgan не внес изменения в свои апрельские оценки и ожидает роста реального ВВП Украины в 2021 году на 4,5%, в 2022 году – на 5%", – говорится в материалах.

По мнению аналитиков, НБУ продолжит тренд на повышение учетной ставки и уже в начале следующего года она возрастет до 9%.

В то же время Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту украинской экономики и восстановлению после коронакризиса 2020 года.

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По мнению экспертов МВФ, экономика Украины не сможет вырасти на 4,0% и остановится на уровне 3,5%.

Инфляция в Украине также выросла и составляет 11% в годовом измерении, что подорожало больше всего – смотрите в материале.

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