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"Укрзализныця" с 21 октября не будет пускать в поезда некоторых украинцев: кого коснутся новые ограничения

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 12:42
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При посадке в поезд, каждый проводник будет проверять билет, паспорт и документ о вакцинации или результаты теста на коронавирус
Билеты советуют не сдавать, а вакцинироваться до поездки
Билеты советуют не сдавать, а вакцинироваться до поездки / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы с 21 октября не смогут свободно путешествовать по территории Украины на поезде. Ограничения введут только для тех, кто не сделал прививку от коронавируса.

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский на брифинге объяснил, как будет происходить посадка на поезда.

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На данном этапе, при посадке в поезд, каждый проводник проверяет билет и паспорт. Теперь же добавится проверка документа, подтверждающего вакцинацию, или же теста на коронавирус. Однако, для тех, кто выезжает с "красной зоны" будет недостаточно теста.

В "Интерсити" обычно проверяют документы чуть позже, когда все пассажиры уже в поезде. Однако, "Укрзализныця" частично изменит механизм.

"Мы немного видоизменения данный процесс. При посадке будут проверки", – сообщил представитель УЗ.

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Билеты советуют не сдавать, а вакцинироваться до поездки. Однако, если украинец не хочет делать прививки – билеты можно сдать.

Дополняется ...

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