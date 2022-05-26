Украинцы начали больше тратить: что покупают и куда ходят во время войны

Рассказываем, за какие товары и услуги в апреле и начале мая украинцы стали платить больше

Что клиенты ПриватБанка оплачивают карточками больше всего / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения подавляющая часть безналичных оплат приходилась на продукты и медикаменты. Но с апреля тенденция изменилась.

В ПриватБанке рассказали, что именно украинцы оплачивают карточками после нескольких месяцев полномасштабной войны

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Покупают одежду, технику и ходят в кафе

Итак, в апреле и первой половине мая увеличились объемы безналичных оплат покупок в сетях электроники и бытовой техники и заведениях питания.

Доля оплат картами медикаментов и еды снизилась с 12,5% до 8% и с 56% до 52% соответственно.

В первой половине мая по сравнению с мартом доля безналичных оплат выросла в следующих заведениях:

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в кафе и ресторанах – с 2,5% до 4,3%;

магазинах одежды и обуви – с 6% до 7,5%;

сетях электроники и бытовой техники – с 5% до 6,5%.

Кроме того, в банке отмечают, что больше всего на рынке восстанавливаются магазины одежды и обуви.

"Если в начале марта не работали более 80% магазинов этого сегмента, то в мае возобновили работу 65% точек. Ресторанный сервис упал с началом войны на 81%, но сейчас возобновился уже на 45%, магазины техники и электроники после снижения количества точек началом войны на 67% в мае возобновились на 44%", – отметили в пресс-службе.

Война меньше оказала влияние на продуктовые магазины и аптеки. Из 37% прекративших работавших магазинов 22% уже возобновили работу. А из 40% неработающих аптек заработали уже 18%.

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В ПриватБанке добавили, что микро и малый бизнес активизировались. И потому в небольших торговых точках объемы безналичных оплат возросли и вернулись к довоенным показателям, а некоторые даже превысили их.

Борщ в Украине значительно подорожал

Ранее "Сегодня" рассказывали, что по состоянию на четвертый месяц войны в Украине можно заключить, что почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме белокочанной капусты и свеклы, выросли в цене. Капуста и свекла подешевели на 33% и 14% соответственно. Больше всего выросли в цене:

подсолнечное масло – на 35%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах составляет 55 грн;

томатная паста – на 30%. По состоянию на 23 мая она стоит в среднем 41 грн, тогда как в феврале цена составляла 32 грн;

картофель – на 24%;

морковь и лук – на 20%;

мясо – на 8%.

"Сегодня" также разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, а также писали, как нехватка соли повлияет на Европу и мир в целом.