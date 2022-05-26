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Українці почали більше витрачати: що купують і куди ходять під час війни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 11:57
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Розповідаємо, за які товари і послуги у квітні та на початку травня українці почали платити більше
Що клієнти ПриватБанку оплачують картками найбільше
Що клієнти ПриватБанку оплачують картками найбільше / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану переважна частка безготівкових оплат припадала на продукти і медикаменти. Але з квітня тенденція змінилась.

У ПриватБанку розповіли, що саме українці оплачують картками після кількох місяців повномасштабної війни.

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Купують одяг, техніку і ходять у кафе

Отже, у квітні та першій половині травня збільшилися обсяги безготівкових оплат покупок в мережах електроніки і побутової техніки та закладах харчування.

Частка оплат картками медикаментів і їжі знизилася з 12,5% до 8% і з 56% до 52% відповідно.

Водночас у першій половині травня у порівнянні з березнем частка безготівкових оплат зросла у таких закладах:

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  • у кафе і ресторанах – з 2,5% до 4,3%;
  • магазинах одягу і взуття – з 6% до 7,5%;
  • мережах електроніки та побутової техніки – з 5% до 6,5%.

Крім того, у банку зазначають, що найбільше на ринку відновлюються магазини одягу і взуття.

"Якщо на початку березня не працювали понад 80% магазинів цього сегменту, то у травні відновили роботу 65% точок. Ресторанний сервіс впав з початком війни на 81%, але зараз відновився вже на 45%, магазини техніки та електроніки після зниження кількості точок з початком війни на 67% у травні відновилися на 44%", – зазначили у пресслужбі.

Війна менше вплинула на продуктові магазини та аптеки. Із 37% магазинів, що припинили працювали, 22% вже відновили роботу. А із 40% непрацюючих аптек запрацювали вже 18%.

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У ПриватБанку додали, що мікро та малий бізнес активізувався. І тому у невеликих торгових точках обсяги безготівкових оплат зросли й повернулися до довоєнних показників, а деякі навіть перевищили їх.

Борщ в Україні значно подорожчав

Раніше "Сьогодні" розповідали, що станом на четвертий місяць війни в Україні можна зробити висновок, що майже всі інгредієнти української національної страви, крім білокачанної капусти та буряка, зросли у ціні. Капуста та буряк подешевшали на 33% та 14% відповідно. Найбільше зросли в ціні:

  • соняшникова олія – на 35%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 55 грн;
  • томатна паста – на 30%. Станом на 23 травня вона коштує в середньому 41 грн, тоді як у лютому ціна становила 32 грн;
  • картопля – на 24%;
  • морква та цибуля – на 20%;
  • м'ясо – на 8%.

"Сьогодні" також розібралися з експертами, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, а також писали, як брак солі вплине на Європу та світ загалом.

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