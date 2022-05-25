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Борщ в Украине значительно подорожал: какие продукты больше всего выросли в цене

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 мая, 19:29
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Рассказываем, сколько в среднем будет стоить украинцам приготовить борщ на семью
Продукты обойдутся украинцам несколько дороже, чем это было до войны
Продукты обойдутся украинцам несколько дороже, чем это было до войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Индекс стоимости приготовления украинского борща во время войны вырос на 7%. Готовить традиционное украинское блюдо становится все дороже.

Об этом "Сегодня" рассказали в сервисе доставки продуктов Zakaz.ua.

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Так, по состоянию на четвертый месяц войны в Украине, можно заключить, что почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме белокочанной капусты и свеклы, выросли в цене. Капуста и свекла подешевели на 33% и 14% соответственно. Больше всего выросли в цене:

  • подсолнечное масло – на 35%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах составляет 55 грн;
  • томатная паста — на 30%. По состоянию на 23 мая она стоит в среднем 41 грн, тогда как в феврале цена составляла 32 грн;
  • картофель – на 24%;
  • морковь и лук – на 20%;
  • мясо — на 8%.

Динамика цен на продукты
Динамика цен на продукты / Фото: zakaz.ua

Заметим, что индекс борща – это средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление традиционного блюда по классическому рецепту. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака.

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Сколько стоит приготовить борщ на семью?

Если взять за основу классический рецепт борща с расчетом на 3,5-4 л, то можно сказать, что на 23 мая 2022 года в среднем украинцам приготовление блюда обойдется в 113 грн, что на 7% дороже, чем в довоенный период по состоянию на 23 февраля.

Рецепт борща
Рецепт борща / Фото: zakaz.ua

Самым дорогим ингредиентом борщового набора является мясо, которое добавляет блюду в цене более половины стоимости. Так, без мяса блюдо стоит примерно 50 грн, что в свою очередь несущественно отличается от довоенной – в феврале постный борщ стоил 47,2 грн.

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Как изменилась цена за период войны
Как изменилась цена за период войны / Фото: zakaz.ua

Украину ждет дефицит продуктов

Ранее "Сегодня" рассказывали, что поскольку россияне оккупировали четвертую часть территории Украины, где выращивался сладкий перец (а это 25% на территории Херсонской области), наибольшего дефицита следует ожидать именно этого овоща. При этом основную часть сладкого перца для продажи (93%) выращивали именно в индивидуальных хозяйствах.

Именно из-за оккупации украинцы фактически потеряли рынки сбыта и свой единый доход, а Украина, в общем, – большую часть урожая теплолюбивых овощей.

Для того чтобы преодолеть дефицит сладкого перца, в Украине предлагают расширить площадь выращивания на подконтрольных территориях и увеличить объем импорта продукции. В 2021 году в Украину импортировали овощи преимущественно из Турции.

"Сегодня" также разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, а также писали, как нехватка соли повлияет на Европу и мир в целом.

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