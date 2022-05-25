Борщ в Україні значно подорожчав: які продукти найбільше зросли в ціні

Розповідаємо, скільки в в середньому коштуватиме українцям приготувати борщ на сім’ю

Продукти обійдуться українцям дещо дорожче, ніж це було до війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індекс вартості приготування українського борщу під час війни зріс на 7%. Готувати традиційну українську страву стає дедалі дорожче.

Про це "Сьогодні" розповіли у сервісі доставки продуктів Zakaz.ua.

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Так, станом на четвертий місяць війни в Україні, можна зробити висновок, що майже всі інгредієнти української національної страви, крім білокачанної капусти та буряка, зросли у ціні. Капуста та буряк подешевшали на 33% та 14% відповідно. Найбільше зросли в ціні:

соняшникова олію — на 35%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 55 грн;

томатна паста — на 30%. Станом на 23 травня вона коштує в середньому 41 грн, тоді як у лютому ціна становила 32 грн;

картопля — на 24%;

морква та цибуля — на 20%;

мʼясо — на 8%.

Зауважимо, що індекс борщу — це середня сума вартості, в яку обійдеться приготування традиційної страви за класичним рецептом до столу. Розраховується за аналогією до міжнародного індексу БігМака.

Динаміка цін на продукти / Фото: zakaz.ua

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Скільки коштує приготувати борщ на сімʼю?

Якщо взяти за основу класичний рецепт борщу з розрахунком на 3,5-4 л, то можна сказати, що станом на 23 травня 2022 року в середньому українцям приготування страви обійдеться в 113 грн, що на 7% дорожче, ніж у довоєнний період станом на 23 лютого.

Класичний рецепт страви / Фото: zakaz.ua

Найдорожчим інгредієнтом борщового набору є м’ясо, яке додає страві в ціні більше ніж половину вартості. Так, без мʼяса страва коштує приблизно 50 грн, що в свою чергу несуттєво відрізняється від довоєнної — у лютому пісний борщ коштував 47,2 грн.

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Як змінилася ціна за час війни / Фото: zakaz.ua

На Україну чекає дефіцит продуктів

Раніше "Сьогодні" розповідали, що оскільки росіяни окупували четверту частину територій України, де вирощувався солодкий перець (а це 25% на території Херсонської області), найбільшого дефіциту варто очікувати саме цього овочу. При цьому основну частину солодкого перцю на продаж (93%) вирощували саме в індивідуальних господарствах.

Саме через окупацію українці фактично втратили ринки збуту та свій єдиний дохід, а Україна загалом – більшу частину врожаю теплолюбних овочів.

Для того, щоб подолати дефіцит солодкого перцю, в Україні пропонують розширити площу вирощування на підконтрольних територіях та збільшити обсяг імпорту продукції. В 2021-му в Україну імпортували овочі переважно з Туреччини.

"Сьогодні" також розібралися з експертами, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, а також писали, як брак солі вплине на Європу та світ загалом.