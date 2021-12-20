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"Тысяча Зеленского": куда уходят деньги за вакцинацию

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 15:03
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Большинство платежей, в рамках программы, проводят онлайн
Вскоре в программу добавят лекарства для украинцев
Вскоре в программу добавят лекарства для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы потратили уже более 100 млн грн, полученных за вакцинацию от COVID-19 в рамках программы "єПідтримка". Украинцы тратят деньги на самообразование и развлечения.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

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"Уже видны приоритеты, куда граждане тратят полученные средства. На сегодняшний день израсходовано чуть более 100 млн грн. Лидером среди оплат является покупка книг. На третьем месте – учреждения культуры и театры", – подчеркнул Шурма.

По его словам, большинство платежей, в рамках программы, проводят онлайн. Украинцы в таком формате делают покупки и расплачиваются за них, сразу виртуальными картами.

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По словам Шурмы, программа будет и дальше развиваться. Вскоре в нее добавят лекарства для украинцев, которые старше 60 лет. А программа будет действовать в течение года, и к ней обещают постоянно добавлять новые категории, развивать и отслеживать потребности общества.

Что такое "тысяча Зеленского"

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка".

Деньги можно потратить на:

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  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • лекарство;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

Ранее мы сообщали, что с 13 декабря в Украине стартовал пилот проекта по выплате украинцам 1000 грн за вакцинацию от коронавируса обеими дозами.

Напомним, что обещанную за вакцинацию 1000 гривен украинцы начнут получать с 20-21 декабря, хотя ранее сообщалось о старте выплат уже с 19 числа.

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