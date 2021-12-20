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"Тисяча Зеленського": куди йдуть гроші за вакцинацію

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 15:03
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Більшість платежів, в рамках програми, проводять онлайн
Незабаром до програми додадуть ліки для українців
Незабаром до програми додадуть ліки для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці витратили вже понад 100 млн грн, отриманих за вакцинацію від COVID-19 в рамках програми "єПідтримка". Українці витрачають гроші на самоосвіту та розваги.

На цьому наголосив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма.

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"Вже видно пріоритети, куди громадяни витрачають отримані кошти. На сьогоднішній день витрачено трохи більше 100 млн грн. Лідером серед оплат є купівля книг. На третьому місці – заклади культури та театри", – наголосив Шурма.

За його словами, більшість платежів у рамках програми проводять онлайн. Українці у такому форматі роблять покупки та розплачуються за них, одразу віртуальними картами.

За словами Шурми, програма й надалі розвиватиметься. Незабаром до неї додадуть ліки для українців старших 60 років. А програма діятиме протягом року, і до неї обіцяють постійно додавати нові категорії, розвивати та відслідковувати потреби суспільства.

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Що таке "тисяча Зеленського"

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що усі вакциновані двома дозами українці зможуть отримати від держави 1000 грн. А вже 8 грудня підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка".

Гроші можна витратити на:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

Раніше ми повідомляли, що з 13 грудня в Україні стартував пілот проєкту по виплаті українцям 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу обома дозами.

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Нагадаємо, що обіцяну за вакцинацію 1000 гривень українці почнуть отримувати з 20-21 грудня, хоча раніше повідомлялося про старт виплат уже з 19 числа.

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