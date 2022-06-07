Турецкая, вместо мелитопольской: в Украине из-за войны резко подорожала черешня

По сравнению с прошлым годом цены на черешню выросли примерно на 40%

Черешня в Украине в 2022 году импортная и дорогая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война стала причиной постоянных изменений в наборах товаров в продуктовых магазинах. Только недавно справились с дефицитом соли, как с рынка начала исчезать украинская черещня. Дефицит пытаются покрыть поставками из Турции и других стран Европы.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что Украина из-за оккупации Россией южных регионов потеряла почти половину отечественного урожая черешни. А цены на импортную черешню порой достигают 200 грн за кг.

"Основной регион, поставляющий на рынок премиальную черешню, – это Мелитополь. В настоящее время доступ к нему закрыт и поэтому этот сегмент замещается импортной черешней – это Турция, Италия и даже Испания. Это дорогая черешня, которая стоит 200 грн за кг", – рассказал коммерческий директор рынка "Столичный" Вячеслав Забелин.

При этом в Киеве потребителям, кроме импортной, предлагают черешню с Буковины и Закарпатья, а также из Винницкой и Одесской областей. Небольшую и кислую ягоду на оптовых рынках продают по 35-60 грн, а сладкую и крупную – уже по 130-200 грн.

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Тем не менее более 50% черешни на рынке – импортная. Эксперты прогнозируют, что последствия от оккупации Мелитополя отразится и на следующих сезонах.

Ждать ли дешевых овощей

Нетипично высокие цены на овощи в Украине сохраняются потому, что юг нашей страны оккупирован россиянами. Обычно ранние овощи поставлялись потребителям с Запорожской и Херсонской областей в июне, но в 2022 году этого не случилось

Впрочем, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин уверяет, что более дешевые овощи таки появятся на украинском рынке: нужно дождаться урожая с центральных, западных и северных регионов Украины.

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Ранее мы рассказывали, как изменятся цены на продукты в июне, и писали, почему Украине грозит дефицит дешевой электроники.