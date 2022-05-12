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После топливного кризиса начнется новый? В Украине намечается дефицит дешевой электроники

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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12 мая, 19:09
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Рассказываем, что происходит на рынке электроники и техники в Украине
В Украине станет меньше ноутбуков и смартфонов
В Украине станет меньше ноутбуков и смартфонов / Фото: Getty Images, Информатор, Коллаж: Сегодня

Экономический кризис в Украине из-за полномасштабного вторжения России может спровоцировать дефицит смартфонов, кнопочных телефонов, недорогих ноутбуков и павербанков.

Об этом сказано в материале издания "Forbes Украина".

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Дефицит намечается по причине резкого падения импорта и уничтожения запасов. При этом отмечается, что спрос на технику среди украинцев тоже снизился примерно на 40%.

Так, у компании "Фокстрот" до войны был склад с техникой на 600 миллионов грн в Гостомеле. Но во время обороны Киева от наступавших российских войск склад был уничтожен, и теперь компания распродает оставшиеся в магазинах товары.

Совладелец сети Валерий Маковецкий подтверждает, что ассортимента нет, и прогнозирует усугубление ситуации через месяц-два.

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В Comfy тоже говорят, что на украинском рынке уже есть некоторый дефицит персональной электроники. А маркетинг-директор "Алло" Артур Матковский, в частности, считает, что на рынке будет очень мало смартфонов OPPO и vivo, планшетов, Wi-Fi-роутеров, недорогих ноутбуков, дронов и аккумуляторов.

Импортировать новую технику из-за войны довольно сложно: порты закрыты, авиатранспорт не работает. Как заявляют в Министерстве экономики, импорт в Украину в марте упал в 3,2 раза по сравнению с февральским. Дистрибьютеры говорят, что завозят 40-50% от довоенного показателя.

Но, по словам экспертов, надвигающийся кризис выгоден для украинских производителей. Например, представители Saturn уже заявили, что смогут обеспечить украинских потребителей бытовой техникой.

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Бензиновый кризис в Украине

Напав на Украину, Россия принялась уничтожать энергетическую инфраструктуру нашей страны, спроовоцировав серьезную нехватку топлива. Сетям АЗС даже пришлось ввести определенные ограничения на его продажу.

На заправках ОККО клиенты, имеющие карту Fishka, могут получить от 15, 20 и 30 литров, в зависимости от типа карты, а те, у кого Fishka нет, вообще не могут заправиться.

АЗС сети WOG заявили, что продавать смогут только 10 литров бензина в одно авто в сутки, а ограничения для отпуска в канистру отменили.

В сети "Авиас" заправляют по 20 литров за один раз, при наличии горючего, но запрещают набирать бензин в канистры, исключительно в бак.

Ранее мы рассказывали, как война в Украине ударит по экономикам США и ЕС, и писали, как боевые действия повлияли на рынок труда и зарплаты в Киеве.

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