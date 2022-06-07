Турецька, замість мелітопольської: в Україні через війну різко подорожчала черешня

Порівняно з минулим роком, ціни на черешню зросли приблизно на 40%.

Черешня в Україні в 2022 році імпортна та дорога / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна стала причиною постійних змін у наборах товарів у продуктових магазинах. Тільки недавно впоралися з дефіцитом солі, як із ринку почала зникати українська черещня. Дефіцит намагаються покрити постачаннями з Туреччини та інших країн Європи.

Про це повідомляє ТСН.

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Зазначається, що Україна через окупацію Росією південних регіонів втратила майже половину вітчизняного врожаю черешні. А ціни на імпортну черешню часом досягають 200 грн за кг.

"Основний регіон, що постачає на ринок преміальну черешню, – це Мелітополь. Наразі доступ до нього закритий і тому цей сегмент заміщується імпортною черешнею – це Туреччина, Італія та навіть Іспанія. Це дорога черешня, яка коштує 200 грн за кг", – розповів комерційний директор ринку "Столичний" В'ячеслав Забєлін.

При цьому у Києві споживачам, окрім імпортної, пропонують черешню з Буковини та Закарпаття, а також із Вінницької та Одеської областей. Невелику та кислу ягоду на оптових ринках продають по 35-60 грн, а солодку та велику – вже по 130-200 грн.

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Проте понад 50% черешні на ринку — імпортна. Експерти прогнозують, що наслідки від окупації Мелітополя позначиться на наступних сезонах.

Чи чекати дешевих овочів

Нетипово високі ціни на овочі в Україні зберігаються тому, що південь нашої країни окуповано росіянами. Зазвичай ранні овочі постачалися споживачам із Запорізької та Херсонської областей у червні, але у 2022 році цього не сталося.

Втім, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин запевняє, що дешевші овочі таки з'являться на українському ринку: треба дочекатися врожаю із центральних, західних та північних регіонів України.

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Раніше ми розповідали, як зміняться ціни на продукти у червні, і писали, чому Україні загрожує дефіцит дешевої електроніки.