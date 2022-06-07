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Овочі поки що залишаються дорогими: чи чекати на українців дешевих пропозицій

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 16:39
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Розповідаємо, коли ціни на овочі перестануть дивувати українців
Коли подешевшають овочі
Коли подешевшають овочі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нетипово високі ціни на овочі в Україні зберігаються тому, що південь нашої країни опинився під російською окупацією. Армія РФ не випускає українську продукцію.

Але, як розповіла виданню РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, приблизно через місяць українці купуватимуть уже дешевші овочі.

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За її словами, з жовтня до травня на українському ринку торгують помідорами, огірками, перцем та іншими овочами, переважно з Туреччини чи з українських тепличних господарств.

У червні починають завозити овочі відкритого ґрунту з південних областей України, і згодом потім дозріває врожай по всій країні.

Але російські війська, окупувавши Херсонську та частину Запорізької областей, заблокували вивезення ранніх овочів із цих територій для реалізації на українському ринку, чим підняли ціни на овочі.

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Вона зазначає, що високими ціни будуть приблизно до середини липня: тоді визріє врожай у центральних, західних та північних областях України.

"Ціни почнуть знижуватися і стануть комфортнішими для споживачів", – сказала Світлана Литвин.

Окупанти вивозять українські овочі

Російські загарбники продовжують викрадати на тимчасово окупованих територіях України. Вони вивозять зерно та овочі в РФ та окупований Крим.

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Українська розвідка повідомляє, що на півострів вивозяться великі обсяги овочів, зокрема буряк, картопля та капуста.

Раніше ми розповідали, чому українцям доведеться затягнути пояси, і писали, чи прискорилася в Україні інфляція.

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