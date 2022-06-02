Червень кардинально змінить ціни на продукти – до чого готуватися українцям

Експерт розповів, чого чекати у червні українцям і чи будуть нові дефицити базових продуктів

Ціни на базові продукти не зростатимуть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У травні українцям вже довелося пережити дефіцит солі, а також страх щодо нового врожаю, який росіяни крадуть і вивозять з окупованого півдня. Також продовжують зростати ціни на пальне, що значно ускладнює логістику.

"Сьогодні" поспілкувались економістом і президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменко та дізнались, що буде з цінами на продукти у червні.

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Експерт має досить оптимістичний прогноз, за його словами, ціни на базові продукти зростати не будуть, а на деякі навпаки – знизяться.

Охріменко вважає, що дешевшати з настанням літа почнуть овочі, які українці вирощують самостійно і до речі, майже в усіх областях, а не лише Херсонській і Запорізькій. Теж саме чекає і сезонні фрукти.

"У нас овочі вирощують по всій території країни за винятком гірських районів у Карпатах. Ці розмови про те, що у нас всі овочі в Херсоні – це міф і я не знаю, хто його розповсюджує", – зазначає аналітик.

Ціни на м’ясо також рости не будуть, оскільки зі зростанням температури споживання м’ясних продуктів та сала завжди зменшується, тож попит на них падатиме.

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А от з транспортуванням дійсно будуть проблеми, однак фермери просто не зможуть продавати товари занадто дорого, оскільки їм не вдастся це продати.

"Яйця зараз подешевшають, свинина сало. Є така закономірність, що чим вища температура, тим нижче ціни на сало", – каже Охріменко.

Натомість дорожчатимуть усі імпортні товари і продукти, оскільки постачальники продають їх в доларах. Ситуація з паливом також краще не стане, подорожчають навіть дрова.

У зв’язку з цим злетять ціни на усі транспортні послуги, зокрема громадський транспорт, таксі, логістику.

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Чи будуть дефіцити?

Ситуацію із нестачею солі експерт називає просто ажіотажним попитом, який спаде і принесе нормалізацію цієї ситуації.

"Під час війни ось ці "дефіцити" будуть постійно. Це паніка, то сіль то цукор, це просто психологічний фактор", – пояснює президент аналітичного клубу.

За словами Охріменка, це абсолютно неминуча ситуація під час війни.

"Сьогодні" раніше писали, чи чекати українцям пустих полиць в супермаркетах і розповідали, чому країні загрожує дефіцит дешевої електроніки.