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Санкции против "Северного потока-2" и РФ: в оборонный бюджет США внесли поправки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 сентября, 13:01
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Конгрессмены США предложили поправки в оборонный бюджет, речь идет о санкциях против "Северного потока-2" и помощи Украине.
В США одобрили поправки к проекту оборонного бюджета относительно "Северного потока-2" и санкций против него
В США одобрили поправки к проекту оборонного бюджета относительно "Северного потока-2" и санкций против него

В проект оборонного бюджета США на 2022 добавили две поправки, которые предлагают ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2", РФ российских олигархов и чиновников.

Об этом сообщается на сайте Комитета по правилам Палаты представителей США.

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Конгрессмены одобрили две поправки, касающиеся российского газопровода.

Первая предполагает, что президент Соединенных Штатов должен ввести санкции против физических лиц и компаний, принимавших участие в планировании, строительстве и вводе в эксплуатацию "Северного потока-2".

Санкции предусматривают запрет на выдачу виз и, соответственно, въезд в США, а также блокируют собственность этих людей и компаний на территории страны.

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Кроме этого, в поправке говорится, что она не позволяет освобождать кого-то от наложения санкций под различными предлогами, в том числе, касающиеся разведывательной и правоохранительной деятельности, а также под предлогом национальной безопасности.

"Отменяет отказ от соблюдения национальных интересов относительно санкций, предусмотренных действующим законодательством по проекту трубопровода", – говорится в тексте оборонного бюджета.

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Вторая поправка, которая касается газопровода, требует подробный отчет от Пентагона и Госдепа о финансовых преимуществах для России от запуска этого газопровода и рисках от его деятельности для Украины, ЕС и НАТО.

Противодействие РФ

Несколько поправок в проекте бюджета направлены на противодействие Российской Федерации.

Первая предлагает запретить гражданам США покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках. Эта поправка является ответом на вмешательство России в американские выборы, отметили конгрессмены.

Вторая поправка требует ответа от Белого дома на вопрос о том, подпадают ли под персональные санкции 35 российских граждан, в том числе чиновники, бизнесмены и медийные лица.

Речь идет о премьере страны Михаиле Мишустине, пресс-секретаре Путина Дмитрии Пескове, олигархах Романе Абрамовиче и Олеге Дерипаску, главе "Газпрома" Алексее Миллере, председателе "Роснефти" Игоре Сечином, пропагандистах Владимире Соловьеве, Константине Эрнсте, Маргарите Симонян и других .

Сотрудничество с Украиной

В проекте оборонного бюджета вспоминается и о предоставлении Украине $300 млн помощи в сфере безопасности.

Один из конгрессменов подал поправку об усилении сотрудничества с Украиной в сфере титановой индустрии, вместо использования российских и китайских ресурсов, которые делают США зависимыми от этих стран.

Запуск "Северного потока-2"

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" было завершено 10 сентября 2021 года. Россия неоднократно заявляла, что газопровод должны запустить уже в этом году, но дата начала работы постоянно откладывалась.

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила, что одобрить сертификацию "Северного потка-2" могут в течение двух месяцев, а затем процедуру могут продлить.

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