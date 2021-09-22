Санкції проти "Північного потоку-2" та РФ: до оборонного бюджету США внесли поправки

Конгресмени США запропонували поправки до оборонного бюджету йдеться санкцій проти "Північного потоку-2" та допомогу Україні.

У США схвалили поправки до проекту оборонного бюджету щодо "Північного потоку-2" і санкцій проти нього

До проекту оборонного бюджету США на 2022 рік додали дві поправки, які пропонують запровадити нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2", РФ, російських олігархів та високопосадовців.

Про це повідомляється на сайті Комітету з правил Палати представників США.

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Конгресмени схвалили дві поправки, які стосуються російського газогону.

Перша передбачає, що президент Сполучених Штатів повинен запровадити санкції проти фізичних осіб та компаній, які брали участь у плануванні, будівництві та введенні в експлуатацію "Північного потоку-2".

Санкції передбачають заборону на видачу віз та, відповідно, в’їзд до США, а також блокують власність цих людей та компаній на території країни.

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Окрім цього, у поправці зазначається, що вона не дозволяє звільняти когось від накладання санкцій під різними приводами, зокрема такими, що стосуються розвідувальної та правоохоронної діяльності, під приводом національної безпеки.

"Скасовує відмову від дотримання національних інтересів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством щодо проекту трубопроводу", – йдеться у тексті оборонного бюджету.

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Друга поправка, яка стосується газопроводу, вимагає детальний звіт від Пентагону та Держдепу про фінансові переваги для Росії від запуску цього газогону та ризики від його діяльності для України, ЄС та НАТО.

Протидія РФ

Декілька поправок у проекті бюджету спрямовані на протидію Російській Федерації.

Перша пропонує заборонити громадянам США купувати чи продавати російські державні облігації на первинному та вторинному ринках. Ця поправка є відповіддю на втручання Росії в американські вибори, зазначили конгресмени.

Друга поправка вимагає відповіді від Білого дому на питання про те, чи підпадають під персональні санкції 35 російських громадян, зокрема високопосадовці, бізнесмени та медійні особи.

Йдеться про прем'єра країни Михаїла Мішустіна, прес-секретаря Путіна Дмитрія Пєскова, олігархів Романа Абрамовича та Олега Дерипаску, очільника "Газпрому" Олексія Міллера, голову "Роснафти" Ігоря Сєчіна, пропагандистів Володимира Соловйова, Костянтина Ернста, Маргариту Симонян та інших.

Співпраця з Україною

У проекті оборонного бюджету йдеться і про надання Україні $300 млн безпекової допомоги.

А один із конгресменів подав поправку про посилення співпраці із Україною у сфері титанової індустрії, замість використання російських та китайських ресурсів, які роблять США залежними від цих країн.

Запуск "Північного потоку-2"

Будівництво російського газогону Північний потік-2 було завершено 10 вересня 2021 року. Росія неодноразово заявляла, що газопровід мають запустити вже цього року, але дата початку роботи постійно відкладалася.

Представник Єврокомісії Вівіан Лунела заявила, що схвалити сертифікацію Північного потку-2 можуть протягом двох місяців, а потім процедуру можуть продовжити.