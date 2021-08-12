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Российская сеть супермаркетов вернулась в Украину, а в Европе рекордно взлетели цены на газ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
12 августа, 19:00
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга 12 августа
В Украине российская сеть супермаркетов Mere открыла первый магазин, а в Европе выросли цены на газ. Коллаж: "Сегодня"
В Украине российская сеть супермаркетов Mere открыла первый магазин, а в Европе выросли цены на газ. Коллаж: "Сегодня"

12 августа президент Владимир Зеленский подписал законы, которым освободил от налогов ввоз электромобилей в Украину, а российская сеть супермаркетов Mere открыла свои первые магазины в украинских городах.

Повышение цен на газ в Европе

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В Европе биржевая цена на природный газ достигла 555 долларов за тысячу кубометров. Это рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС.

Теперь газ в Европе дорожает на фоне сокращения поставок из России. Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля, а также на фоне аварии на заводе "Газпрома" на Ямале.

Возвращение российской сети супермаркетов в Украину

В Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова является спецоперацией российских спецслужб.

Сеть уже запустилась в Никополе и в Павлограде (Днепропетровская область). У компании в планах запустить в Украине 40 супермаркетов. Они могут появиться в стране до конца года.

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В первую очередь супермаркеты хотят открывать в Днепропетровской и Киевской областях.

Отмена НДС на ввоз электромобилей в Украину

До 31 октября 2021 года от налога на добавленную стоимость (НДС) освобожден ввоз электромобилей в Украину. Соответствующие законы подписал резидент Владимир Зеленский.

В перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, добавляются:

  • электробусы;
  • электрогрузовики;
  • электроспецтехника.

Законы также предусматривают, что при госзакупках транспортных средств доля авто с электрическими двигателями должна составить не ниже 50% до 2030 года.

Лидерство Украины в экспорте подсолнечного масла

Украина удержала первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Кроме того, наша страна также является крупнейшим производителем этого продукта. Его продажи за границу приносят 11% от всей экспортной выручки государства.

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Три главных покупателя украинского масла:

  1. Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.

Инициатива автоимпортеров

Цены на автомобили могут упасть в цене. Обвал цен как минимум на 12% могут спровоцировать импортеры, которые хотят обнулить ввозную пошлину в Украину.

Стоимость может упасть не только на новые авто, но и на старые, а также на грузовики и мотоциклы.

В случае одобрения инициативы, на автомобили, привезенные из Европы, к 2027 году Украина вынуждена будет уменьшить пошлину до 0%. В свою очередь импортеры выступают за отмену пошлины на все автомобили, кроме произведенных в России, уже сейчас.

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