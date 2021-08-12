Российская сеть супермаркетов вернулась в Украину, а в Европе рекордно взлетели цены на газ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

12 августа президент Владимир Зеленский подписал законы, которым освободил от налогов ввоз электромобилей в Украину, а российская сеть супермаркетов Mere открыла свои первые магазины в украинских городах.
Повышение цен на газ в Европе
В Европе биржевая цена на природный газ достигла 555 долларов за тысячу кубометров. Это рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС.
Теперь газ в Европе дорожает на фоне сокращения поставок из России. Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля, а также на фоне аварии на заводе "Газпрома" на Ямале.
Возвращение российской сети супермаркетов в Украину
В Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова является спецоперацией российских спецслужб.
Сеть уже запустилась в Никополе и в Павлограде (Днепропетровская область). У компании в планах запустить в Украине 40 супермаркетов. Они могут появиться в стране до конца года.
В первую очередь супермаркеты хотят открывать в Днепропетровской и Киевской областях.
Отмена НДС на ввоз электромобилей в Украину
До 31 октября 2021 года от налога на добавленную стоимость (НДС) освобожден ввоз электромобилей в Украину. Соответствующие законы подписал резидент Владимир Зеленский.
В перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, добавляются:
- электробусы;
- электрогрузовики;
- электроспецтехника.
Законы также предусматривают, что при госзакупках транспортных средств доля авто с электрическими двигателями должна составить не ниже 50% до 2030 года.
Лидерство Украины в экспорте подсолнечного масла
Украина удержала первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Кроме того, наша страна также является крупнейшим производителем этого продукта. Его продажи за границу приносят 11% от всей экспортной выручки государства.
Три главных покупателя украинского масла:
- Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла.
- Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
- Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.
Инициатива автоимпортеров
Цены на автомобили могут упасть в цене. Обвал цен как минимум на 12% могут спровоцировать импортеры, которые хотят обнулить ввозную пошлину в Украину.
Стоимость может упасть не только на новые авто, но и на старые, а также на грузовики и мотоциклы.
В случае одобрения инициативы, на автомобили, привезенные из Европы, к 2027 году Украина вынуждена будет уменьшить пошлину до 0%. В свою очередь импортеры выступают за отмену пошлины на все автомобили, кроме произведенных в России, уже сейчас.