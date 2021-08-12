"Газпром" спровоцировал – цены на газ в Европе взлетели до рекорда

Биржевая стоимость голубого топлива в ЕС резко выросла; такого дорогого газа Европа не видела с холодного марта-2018

"Газпром" избегает наращивания поставок газа в ЕС / Фото: Getty Images, AFP

Биржевая цена на природный газ в Европе достигла 555 долларов за тысячу кубометров. Это рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС.

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Теперь газ в Европе дорожает на фоне сокращения поставок из России. Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля, а также на фоне аварии на заводе "Газпрома" на Ямале.

Со дня аварии 5 августа поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час. 11 августа физический поток газа по магистрали снизился еще сильнее – до 0,8 млн кубометров, сообщил Интерфакс.

Авария на заводе "Газпрома"

Пожар на заводе "Газпрома" начался в ночь на 5 августа, спасательные службы сообщили о его локализации к полудню того же дня, однако полностью справиться с пожаром удалось только 6 августа. Завод расположен в 28 км от Нового Уренгоя и занимается подготовкой газового конденсата к транспортировке.

Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья – это привело к существенному снижению добычи "Газпрома". Также снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу Ямал – Европа, который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

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Помимо прочего, "Газпром" начал экстренный отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.

Газовый шантаж

Россия создает искусственный дефицит газа в Европе, снижая поставки и опустошая хранилища, объяснял генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. А потому в ситуацию должны вмешаться европейские антимонопольные органы.

Макогон уверен, что такими действиями российская компания преследует две цели – экономическую и политическую:

повышение цены на голубое топливо;

ускорение процесса ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2".

Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.

Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода. До завершения второй нитки, как заявляют в РФ, остается порядка 70 км. Строители "Северного потока – 2" считают, что еще около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, поэтому газ по "трубе" пустят до конца 2021 года.

В конце мая президент США Джо Байден решил отказаться от новых санкций в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Старые ограничения остались в силе;

В конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северного потока – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.

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Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":