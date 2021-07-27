Соглашение о "Северном потоке – 2" провоцирует Путина – МИД Польши

Россия уже несет ответственной за войну в Украине и другие преступления, уверен Яблонский

Договоренности США и Германии могут развязать руки Путину / Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Завершение строительства "Северного потока – 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе, а соглашение Германии и США о газопроводе было "плохим решением". Такая договоренность побуждает Россию к агрессивным действиям, а также убеждает президента РФ Владимира Путина в эффективности его политики.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает Польское радио.

Яблонский напомнил, что только за последние несколько лет Россия несет ответственность за начало войны в Украине, преследование оппозиционеров, убийства независимых журналистов и так далее. Он заявил, что, разрешение на завершение работ по строительству "Северного потока – 2" демонстрирует президенту России Владимиру Путину, что все эти действия могут быть "эффективно реализованы".

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Напомним, соглашение о "Северном потоке – 2" вызвало много вопросов и в Украине. МИД сомневается, что договоренности США и Германии способны защитить от российского произвола. При этом Украина уже направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии предусматривает, что немецкая сторона будет принимать меры, если Россия использует поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны или предпримет агрессивные действия против Украины.

Позиция украинской стороны заключается в том, что российский газопровод угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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